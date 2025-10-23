Kłęby dymu nad Zakładami Azotowymi w Tarnowie. "Wyrzut pyłu węglowego w bunkrze"

W czwartek rano (23 października) na terenie Grupy Azoty w Tarnowie wybuchł pożar, który wywołał gęste kłęby dymu widoczne w mieście.

Przyczyną zdarzenia był zapłon i wyrzut pyłu węglowego w bunkrze pyłowym należącym do Elektrociepłowni.

Sytuacja została już opanowana przez służby, a w wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń

Do zdarzenia doszło w czwartek, 23 października około godziny 6:30. Nad jednym z kluczowych obiektów przemysłowych w regionie zaczął unosić się słup czarnego dymu, widoczny z wielu części miasta. Dym wydobywał się z terenu Elektrociepłowni, która zaopatruje w energię zakłady Grupy Azoty. Jak się okazało, doszło tam do zapłonu i wyrzutu pyłu węglowego.

Natychmiast po pojawieniu się ognia do działania przystąpiły służby ratownicze. Jako pierwsze na miejscu pojawiły się wewnętrzne jednostki ratownicze spółki, które są wyspecjalizowane w reagowaniu na tego typu incydenty przemysłowe. Wezwano również wsparcie z zewnątrz. Na teren zakładów w Mościcach zadysponowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Tarnowa. Wspólne działania strażaków pozwoliły na szybkie zlokalizowanie źródła ognia i przystąpienie do akcji gaśniczej.

Jak podaje Grupa Azoty, sytuacja jest już pod kontrolą, a działania służb skupiają się na dogaszaniu i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Obecnie nie ma już żadnego zagrożenia dla pracowników ani mieszkańców okolicznych terenów. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Komunikat rzecznika Grupy Azoty

- Dziś około godziny 6.30 doszło do zdarzenia w Elektrociepłowni Grupy Azoty S.A. skutkiem czego nad zakładem w Mościcach pojawił się ciemny dym. W następstwie prawidłowo działającego systemu bezpieczeństwa doszło do zapłonu i wyrzutu pyłu węglowego w bunkrze pyłowym Elektrociepłowni. Trwa akcja gaszenia, w której udział biorą służby ratownicze spółki oraz zadysponowany zespół PSP. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Pożar jest już opanowany.