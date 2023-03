Mężczyzna ze zdjęć jest poszukiwany przez policję. Może trafić do więzienia na długie lata

Niedziela Palmowa upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy, podczas którego mieszkańcy miasta witali go, rzucając pod jego nogi palmy oraz płaszcze. Na tydzień przed Wielkanocą w kościołach odbywa się święcenie palm, kultywowane są także procesje z palmami. Obchody Niedzieli Palmowej szczególnie uroczysty przebieg mają w Lipnicy Murowanej (powiat bocheński), gdzie rokrocznie przeprowadza się konkurs palm. Podobnie będzie również w tym roku. W niedzielę, 2 kwietnia od godz. 7.30 na lipnickim rynku konkursowe palmy będą mierzone i oceniane. Ten etap potrwa do godz. 10.00, a towarzyszyć mu będą występy zespołów regionalnych. O godz. 10.50 nastąpi poświęcenie palm, a o godz. 11.00 w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła rozpocznie się msza święta. Ogłoszenie wyników rozpocznie się o godz. 13.00. Z kolei o godz. 15.30 zostaną wskazani laureaci konkursów plastycznych. 64. Konkursowi Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego w Lipnicy Murowanej towarzyszyć będą: jarmark wielkanocny, warsztaty wykonywania palm i indywidualne zwiedzanie zabytków. O godz. 17.00 w kościele św. Leonarda rozpocznie się koncert "Wiosenne nuty z Saltando Trio". Poniżej pełen program uroczystości.

