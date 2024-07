Kontrowersyjny konkurs na festynie rodzinnym. "Jako matka mówię stanowcze NIE"

Anna i jej córka Amelka walczą o powrót do zdrowia. "Diagnoza przewróciła nasze życie do góry nogami"

Tarnów. Konkurs piękności dla małych dziewczynek podczas festynu rodzinnego. "Jako matka mówię stanowcze NIE"

Sąsiedzka impreza na osiedlu Koszyce w Tarnowie ma zostać "wzbogacona" o nową atrakcję. Organizatorzy podczas festynu rodzinnego chcą przeprowadzić konkurs piękności dla... dziewczynek do lat 14. Z internetowego wpisu przewodniczącego rady osiedla Koszyce wynika, że konkurs ma być podzielony na cztery kategorie wiekowe: do 4 lat, do 7 lat, do 10 lat i do 14 lat. Przewodniczący informuje rodziców o terminie zgłoszeń dziewczynek do konkursu.

Na kontrowersyjny pomysł zareagowała przewodnicząca rady miejskiej w Tarnowie. - Jako matka, kobieta i osoba publiczna konkursom piękności dla dzieci mówię stanowcze NIE - napisała Małgorzata Mękal.

Szefowa rady wskazała na sześć argumentów przeciwko organizacji konkursu piękności dla tak małych dzieci. Jej zdaniem takie konkursy promują powierzchowne wartości i koncentrują się na wyglądzie zewnętrznym, mogą przyczyniać się do seksualizacji dzieci, nakładają presję i stres, wzmacniają stereotypy płciowe, mogą prowadzić do braku równowagi w rozwoju dziecka oraz komercjalizują dzieciństwo. Poniżej dalsza część artykułu.

Osiedle Koszyce zostało stworzone na terenach przyłączonych do Tarnowa w 1951 i 1960 r. Wcześniej była to część wsi Koszyce Wielkie i Zbylitowska Góra. Obszar ten znajduje się w południowo-zachodniej części Tarnowa. Ma charakter mieszkaniowy. Przewodniczącym rady osiedla Koszyce jest Tadeusz Jan Mazur, były radny miejski oraz kandydat na prezydenta Tarnowa.

