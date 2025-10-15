W Barcicach na Sądecczyźnie znaleziono ciała trzech spokrewnionych osób. Kobieta i dwóch mężczyzn zostali zabici siekierą.

Policja zatrzymała 25-letniego Piotra R., który jest podejrzewany o dokonanie potrójnego morderstwa. Mężczyzna ukrywał się w lesie.

Mieszkańcy relacjonują, że Piotr R. leczył się psychiatrycznie i bywał agresywny, a nocą słyszano awantury z domu ofiar.

Piotr R. miał problemy z lekami psychotropowymi i już wcześniej przejawiał agresywne zachowania, w przeszłości spalił się im dom.

Potrójne zabójstwo w Barcicach. Piotr R. już wcześniej był agresywny. "Bałam się patrzeć przez okno"

Mieszkańcy Barcic doskonale znali tę rodzinę! W małym, drewnianym domu, przy głównej ulicy wsi mieszkały dwie siostry z dorosłymi synami oraz ich brat. Jednym z domowników był Piotr R. (25 l.). Miejscowi nie mieli o nim dobrego zdania. – On leczył się psychiatrycznie od dawna. Był agresywny. Co chwilę po niego przyjeżdżała albo policja, albo karetka. Zabierali go, na jakiś czas znikał i był spokój, ale wracał i wszystko zaczynało się od początku – mówi "Super Expressowi" pani Julia, sąsiadka rodziny.

Dodaje, że ostatniej nocy obudził ją hałas u sąsiadów około północy. – Ktoś szedł chodnikiem pod naszymi oknami, potem od strony domu sąsiadów dochodziły mnie odgłosy awantury. Ich pies bardzo szczekał, wręcz tak skomlał. Bałam się nawet przez okno patrzeć. Potem wszystko się uspokoiło. A rano przed ich dom podjechała policja, a potem kolejne samochody na sygnale. Wtedy zrozumiałam, że tam się coś strasznego musiało stać skoro tyle radiowozów jest – mówi.

Czy to właśnie wtedy Piotr R. mordował swoją mamą, wujka i kuzyna?

Piotr R. uzależniony od psychotropów? Rzucał cegłówkami. "Zaczął świrować"

W środę, 15 października krewna rodziny weszła do domu, zobaczyła w jednym z pomieszczeń ciało 52-letniej Małgorzaty R., mamy Piotra, a także ciała dwóch mężczyzn: 66–letniego Andrzeja T., nazywanego przez miejscowych Śliwką oraz 45–letniego Krzysztofa – syna siostry Małgorzaty, czyli kuzyna Piotra. Wszyscy razem zamieszkiwali mały drewniany dom. Brakowało jednego z domowników, który mieszkał z pozostałymi.

Funkcjonariusze od razu rozpoczęli poszukiwania 25–latka. Młody mężczyzna już wcześniej bywał agresywny. – On miał problem z lekami psychotropowymi. Od kiedy zaczął je zażywać to stracił umiar i się od nich uzależnił, potem zaczął świrować – mówi w rozmowie z "Super Expressem" kolega mężczyzny.

Tragedia w tej rodzinie wisiała na włosku. Piotr R. już od kilku dni zachowywał się agresywne. – Już w piątek szalał. Rzucał nawet jakimiś cegłówkami na ulicę. Dobrze, że nie trafił w nikogo, a teraz taki szok, że zamordował matkę, wujka i kuzyna. Dwa lata temu spalił im się ten dom, w którym mieszkali, niedawno skończyli go remontować – mówi inny mieszkaniec Barcic.

Piotr R. został zatrzymany po policyjnej obławie. Jeśli mężczyzna zostanie uznany za poczytalnego, grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

- Aktualnie prokuratorzy prowadzą oględziny zwłok oraz miejsca ich ujawniania i podejmowane są działania zmierzające do zabezpieczania śladów i narzędzia zbrodni. Najprawdopodobniej sprawcą jest 25-letni syn jednej z ofiar, który został zatrzymany. Dokładne okoliczności i przebieg tego zdarzenia są ustalane - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu prok. Justyna Rataj-Mykietyn.