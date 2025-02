Był pijany

Młody kierowca bmw wjechał w ogrodzenie. "Prawe koło było praktycznie urwane"

W Szczucinie 25-letni kierowca stracił panowanie nad prowadzonym przez siebie bmw i doprowadził do kolizji z metalowym pojemnikiem służącym do zbierania nakrętek, a następnie z ogrodzeniem. - Nieprawdopodobne wręcz okazało się to, że samochód z takimi uszkodzeniami mógł się jeszcze poruszać, prawe koło było praktycznie urwane - opisuje policja. 25-latek miał w organizmie około 1,5 promila alkoholu.