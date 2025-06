Młodzi bandyci okrutnie znęcali się nad 63-latkiem. W ruch poszedł scyzoryk i taker na zszywki

W Nowym Sączu rozegrał się prawdziwy dramat. 63-letni mężczyzna padł ofiarą brutalnego ataku. Młodzi sprawcy nie tylko pozbawili go wolności i pobili, ale także zmusili do podpisania umowy darowizny. To jednak nie wszystko – bandyci wbili mu zszywki w nogę, grożąc pocięciem twarzy scyzorykiem. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu prowadzi śledztwo w tej sprawie, a czterech podejrzanych usłyszało już zarzuty i trafiło do aresztu.

i Autor: Małopolska Policja