Ostrów. Najdłuższy most w Małopolsce otwarty dla ruchu. Ma ponad 800 metrów długości

Można już korzystać z mostu na Dunajcu w Ostrowie (powiat tarnowski). Inwestycja została otwarta dla ruchu w piątek, 29 grudnia. Przeprawa mierzy około 815 metrów, co czyni ją najdłuższym mostem w Małopolsce. Konstrukcja pozwoliła na połączenie autostrady A4 ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie.

- Dokonane odbiory potwierdziły najwyższą jakość wykonanych prac i dzisiaj możemy oddać to rozwiązanie komunikacyjne do użytku. Życzymy wszystkim kierowcom, żeby ten prezent na nowy 2024 rok dobrze im służył. To ważna inwestycja dla Tarnowa i całego regionu tarnowskiego. Kierowcy zyskują łatwiejszy dostęp do Strefy Aktywności Gospodarczej, ale także do tarnowskich Azotów, które zatrudniają wielu okolicznych mieszkańców. Ten most to szybszy i łatwiejszy sposób dotarcia do domów, firm i zakładów pracy, a poprzez szybszy dojazd do autostrady A4, to także dużo lepsza komunikacja z całą Polską i Europą - powiedział wicemarszałek województwa małopolskiego Józef Gawron.

Realizacja inwestycji kosztowała ponad 170 milionów złotych. Lwią część tej kwoty pozyskano z funduszy Unii Europejskiej, ponieważ prawie 134 mln zł pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W ramach inwestycji wykonano nie tylko most o długości ale też, rondo jednopasmowe i skrzyżowanie wraz z drogami dojazdowymi, ciąg pieszo-rowerowy na całej długości zakresu wraz z oświetleniem i elementy ochrony środowiska (nawierzchnia redukująca hałas i ekrany akustyczne w terenach zabudowy, przejścia dla migracji małych zwierząt, zastosowanie szczelnego systemu kanalizacji deszczowej, wstępne oczyszczenie wód odprowadzanych z drogi, budowa szczelnych barier na krawędziach mostu na Dunajcu).

