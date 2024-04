Oni urodzili się w Tarnowie, ale już tutaj nie mieszkają. Znasz ich? [GALERIA]

Zapraszamy do naszej galerii, gdzie prezentujemy sześć osób, które urodziły się w Tarnowie, ale swoją karierę kontynuują w większych ośrodkach. Może ktoś z Was zna ich osobiście, chodził z nimi do szkoły, wspólnie imprezował? Pochwalcie się tym na naszym fan page'u.

Sonda Czy zamierzasz wyjechać z Tarnowa? TAK NIE NIE WIEM