Prokuratura Okręgowa w Tarnowie dołączyła do postępowania sądowego w sprawie zwolnionej dyrektorki Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu.

Zwolniona dyrektorka domaga się przed sądem przywrócenia do pracy po tym, jak została odwołana przez zarząd powiatu tarnowskiego.

Prokuratura niezależnie kontroluje również legalność uchwały zarządu powiatu, na podstawie której rozwiązano stosunek pracy z dyrektorką.

Kontrowersje wokół zwolnienia dyrektorki DPS Nowodworze. Prokuratura zbada legalność uchwały zarządu powiatu

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie, jej przedstawiciel już 6 listopada 2025 roku oficjalnie zgłosił udział w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Tarnowie. Sprawa dotyczy pozwu dyrektorki Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu, która domaga się przywrócenia do pracy. Prokuratura uznała, że musi wkroczyć do akcji, gdyż „wymaga tego ochrona praworządności i praw obywateli”.

Jak czytamy w komunikacie, prokurator „zapozna się z aktami sprawy i jako rzecznik praworządności będzie zajmował stosowne stanowisko w toku postępowania”. To jednak nie koniec działań śledczych. Niezależnie od sprawy w sądzie pracy, Prokuratura Okręgowa w Tarnowie wszczęła z urzędu kontrolę zgodności z prawem uchwały zarządu powiatu tarnowskiego z dnia 1 października 2025 roku. To właśnie ten dokument stał się podstawą do odwołania dyrektor i rozwiązania z nią stosunku pracy.

Jakie będą kolejne kroki prokuratury?

Dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu złożyła w sądzie nie tylko pozew o przywrócenie na stanowisko, ale również wniosek o zabezpieczenie roszczenia, co ma na celu ochronę jej praw na czas trwania procesu.

Prokuratura zapowiedziała, że po zakończeniu analizy prawnej i w zależności od jej wyników, rozważy podjęcie dalszych kroków. W grę wchodzi skorzystanie z uprawnień, jakie dają jej ustawa o samorządzie powiatowym oraz prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Oznacza to, że jeśli śledczy dopatrzą się nieprawidłowości, mogą zaskarżyć uchwałę zarządu powiatu tarnowskiego do sądu administracyjnego, co mogłoby doprowadzić do jej unieważnienia.

