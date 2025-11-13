- Prokuratura Okręgowa w Tarnowie dołączyła do postępowania sądowego w sprawie zwolnionej dyrektorki Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu.
- Zwolniona dyrektorka domaga się przed sądem przywrócenia do pracy po tym, jak została odwołana przez zarząd powiatu tarnowskiego.
- Prokuratura niezależnie kontroluje również legalność uchwały zarządu powiatu, na podstawie której rozwiązano stosunek pracy z dyrektorką.
Kontrowersje wokół zwolnienia dyrektorki DPS Nowodworze. Prokuratura zbada legalność uchwały zarządu powiatu
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie, jej przedstawiciel już 6 listopada 2025 roku oficjalnie zgłosił udział w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Tarnowie. Sprawa dotyczy pozwu dyrektorki Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu, która domaga się przywrócenia do pracy. Prokuratura uznała, że musi wkroczyć do akcji, gdyż „wymaga tego ochrona praworządności i praw obywateli”.
Jak czytamy w komunikacie, prokurator „zapozna się z aktami sprawy i jako rzecznik praworządności będzie zajmował stosowne stanowisko w toku postępowania”. To jednak nie koniec działań śledczych. Niezależnie od sprawy w sądzie pracy, Prokuratura Okręgowa w Tarnowie wszczęła z urzędu kontrolę zgodności z prawem uchwały zarządu powiatu tarnowskiego z dnia 1 października 2025 roku. To właśnie ten dokument stał się podstawą do odwołania dyrektor i rozwiązania z nią stosunku pracy.
Jakie będą kolejne kroki prokuratury?
Dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu złożyła w sądzie nie tylko pozew o przywrócenie na stanowisko, ale również wniosek o zabezpieczenie roszczenia, co ma na celu ochronę jej praw na czas trwania procesu.
Prokuratura zapowiedziała, że po zakończeniu analizy prawnej i w zależności od jej wyników, rozważy podjęcie dalszych kroków. W grę wchodzi skorzystanie z uprawnień, jakie dają jej ustawa o samorządzie powiatowym oraz prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Oznacza to, że jeśli śledczy dopatrzą się nieprawidłowości, mogą zaskarżyć uchwałę zarządu powiatu tarnowskiego do sądu administracyjnego, co mogłoby doprowadzić do jej unieważnienia.