Przestępstwo podczas sesji rady miasta Tarnowa? Ciesielczyk idzie do prokuratury. "Próby kneblowania ust"

Adrian Teliszewski
2025-09-19 13:38

Marek Ciesielczyk złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Małgorzatę Mękal, która pełni funkcję przewodniczącej rady miejskiej w Tarnowie. Były radny uważa, że bezprawnie uniemożliwiono mu zabranie głosu podczas sesji rady miasta. Powołuje się przy tym na opinię Rzecznika Praw Obywatelskich. Co ciekawe, Mękal i Ciesielczyk w zeszłorocznych wyborach samorządowych kandydowali z list tego samego ugrupowania - Koalicji Obywatelskiej.

Prokuratura Tarnów

i

Autor: Jadwiga Kozioł
  • Marek Ciesielczyk złożył zawiadomienie do prokuratury przeciwko Małgorzacie Mękal, przewodniczącej rady miejskiej w Tarnowie.
  • Były radny zarzuca Mękal bezprawne uniemożliwienie mu zabrania głosu podczas sesji rady miasta, powołując się na opinię Rzecznika Praw Obywatelskich.
  • Ciesielczyk i Mękal w ostatnich wyborach samorządowych kandydowali z list Koalicji Obywatelskiej.

Problemy przewodniczącej rady miejskiej w Tarnowie. Ciesielczyk idzie do prokuratury

Marek Ciesielczyk zarzuca przewodniczącej rady miejskiej w Tarnowie Małgorzacie Mękal popełnienie przestępstwa opisanego art. 231 kodeksu karnego (przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego). Zdaniem byłego radnego przewodnicząca złamała prawo, uniemożliwiając mu zabranie głosu w sprawie petycji, którą Ciesielczyk zgłosił do rady miejskiej. Incydent miał miejsce w zeszłym roku, a petycja dotyczyła sprzeciwu wobec podniesienia podatku od nieruchomości. Były radny powołuje się na opinię Rzecznika Praw Obywatelskich. Przedstawiciele Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego RPP uznali, że w opisanym przypadku rada miejskiej powinna potraktować autora petycji jak stronę postępowania administracyjnego i zapewnić mu możliwość wypowiedzenia się.

Dodatkowo autor zawiadomienia do prokuratury uważa, że Małgorzata Mękal ponownie naruszyła obowiązujące przepisy w czasie środowej sesji (17 września) rady miejskiej. W trakcie procedowania punktu dotyczącego wschodniej obwodnicy Tarnowa, przeciwnicy realizacji inwestycji w planowanym wariancie zabrali głos, lecz dopiero po ogłoszeniu przerwy w obradach. To sprawiło, że ich wystąpienia nie były transmitowane.

Zwracam się także do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o podjęcie ustawowo przewidzianych działań w celu obrony podstawowych praw człowieka, takich jak wolność słowa i prawo do informacji, jako że za sprawą działań Przewodniczącej Rady Miejskiej w Tarnowie, Małgorzaty Mękal od kilkunastu miesięcy funkcjonuje w Tarnowie cenzura prewencyjna. Jako radny pięciu kadencji stwierdzam, iż przez ostatnie ćwierć wieku w naszym mieście nie mieliśmy do czynienia z tego typu próbami kneblowania ust mieszkańcom i uniemożliwiania im dostępu do informacji - napisał Marek Ciesielczyk.

Z kolei już wcześniej Małgorzata Mękal złożyła własne zawiadomienie na policję przeciwko... Markowi Ciesielczykowi. Przewodnicząca rady miejskiej zarzuciła byłemu radnemu, że zakłócał sesję rady i uniemożliwiał prowadzenie obrad.

Mękal i Ciesielczyk startowali z list tego samego ugrupowania

Co ciekawe, w zeszłorocznych wyborach samorządowych Małgorzata Mękal i Marek Ciesielczyk znaleźli się na listach tego samego ugrupowania - Koalicji Obywatelskiej. Startowali nawet w tym samym okręgu wyborczym. Małgorzata Mękal dostała 1313 głosów i została radną, natomiast wynik Marka Ciesielczyka (404 głosy) nie pozwolił mu na utrzymanie mandatu.

W tarnowskiej radzie miejskiej Koalicja Obywatelska dysponuje ośmioma głosami, tyle samo ma Prawo i Sprawiedliwość. Pięcioro radnych liczy klub Nasze Miasto Tarnów, związany z prezydentem Jakubem Kwaśnym. Skład rady uzupełniają: Ryszard Żądło oraz Krzysztof Rodak z ugrupowania Tak dla Tarnowa.

Olga Boznańska w Krakowie
