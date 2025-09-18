Od nowego roku mieszkańcy Tarnowa zapłacą wyższe podatki od nieruchomości w związku z decyzją rady miasta.

Podatek od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą wzrośnie o 1 zł za metr kwadratowy, osiągając poziom 34 zł od 1 stycznia 2026 roku.

Pierwotny projekt uchwały zakładał, że podwyżka dla przedsiębiorców będzie jeszcze wyższa i wyniesie 1,5 zł za każdy metr kwadratowy nieruchomości.

Rada miasta Tarnowa podwyższyła stawki podatku od nieruchomości

Od nowego roku tarnowianie zapłacą więcej za swoje nieruchomości. Rada miasta przyjęła projekt prezydenta Jakuba Kwaśnego, który zakłada zwiększenie obciążeń fiskalnych dla właścicieli nieruchomości. Magistrat planował, że z tego tytułu zwiększy dochody miasta o 4,3 mln zł. Zdecydowana większość tej sumy (3,7 mln zł) miała pochodzić z kieszeni przedsiębiorców.

Ostatecznie zdecydowano się na podwyżkę stawki dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale jej skala będzie niższa od pierwotnie planowanej. W tym przypadku podatek wzrósł o 1 zł od metra kwadratowego, a nie o 1,5 zł - jak pierwotnie planował prezydent. Od 1 stycznia 2026 r. przedsiębiorcy zapłacą więc podatek od nieruchomości wynoszący 34 zł za metr kwadratowy.

Poprawkę w sprawie zmniejszenia skali podwyżki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców zgłosił Zbigniew Kolak z prezydenckiego klubu Nasze Miasto Tarnów. Argumentował on, że planowana skala podwyżki jest większe niż wynosi obecnie inflacja. W reakcji prezydent Kwaśny zgłosił autopoprawkę do własnego projektu uchwały, która była tożsama z tym, co zaproponował radny Kolak.

Jak głosowali radni?

Uchwała o podniesieniu stawek podatku od nieruchomości znalazła poparcie wśród 11 radnych, 7 osób było przeciwnych, wstrzymało się 2 radnych, a 3 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu (Józef Gancarz, Sebastian Stepek i Tadeusz Żak).

Uchwałę z autopoprawką poparli radni z klubów: Koalicja Obywatelska oraz Nasze Miasto Tarnów (Grażyna Barwacz, Agnieszka Danielewicz, Dominik Gondek, Ewa Jasiak, Zbigniew Kajpus, Zbigniew Kolak, Edyta Kowalska, Małgorzata Mękal, Grzegorz Światłowski, Piotr Wardzała i Tomasz Żmuda). Przeciw głosowali radni z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Ryszard Żądło i Krzysztof Rodak - wybrani z listy Tak dla Tarnowa - wstrzymali się od głosu.

