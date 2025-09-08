Miasto znowu chce skubać tarnowian. Tak ma wzrosnąć podatek od nieruchomości

Tarnowski magistrat proponuje podwyżkę podatku od nieruchomości o około 5 proc. od 1 stycznia 2026 roku, co ma zwiększyć dochody budżetowe o 4,3 mln zł rocznie.

Podwyżka dotknie głównie przedsiębiorców, od których ma wpłynąć dodatkowe 3,7 mln zł.

Niższe stawki podatku mają zostać utrzymane dla obiektów związanych z kulturą fizyczną i sportem, branż chronionych oraz dla handlu i gastronomii w centrum Tarnowa.

W poprzedniej kadencji samorządu radni, w tym obecny prezydent Jakub Kwaśny, nie zgadzali się na podnoszenie podatku od nieruchomości.

To nie są dobre informacje. Tarnowski magistrat zaproponował, by w przyszłym roku mieszkańcy płacili jeszcze więcej za swoje nieruchomości, choć zaledwie w zeszłym roku stawki tego podatku wzrosły i to w sposób drakoński. Zgodnie z projektem uchwały, który ma być procedowany podczas najbliższej sesji rady miejskiej (17 września), od 1 stycznia 2026 r. stawki podatku od nieruchomości w Tarnowie mają wzrosnąć o około 5 proc. To więcej niż obecnie wynosi inflacja. Według lipcowej aktualizacji wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2025-2029, w 2025 r. wskaźnik średniorocznej inflacji w Polsce wyniesie 3,7 proc., a w kolejnym roku 3,0 proc.

- Prognoza inflacji na 2025 r. i 2026 r. została obniżona względem kwietniowych Założeń. Odczyty inflacji w ostatnich miesiącach okazały się poniżej oczekiwań, zarówno analityków rynkowych, jak i wcześniej zakładanej ścieżki - poinformowała Rada Ministrów.

Kogo dotkną podwyżki podatku od nieruchomości?

Podwyżki dotkną zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorców. Dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej proponuje się:

Podniesienie stawki dla budynków mieszkalnych z 0,95 zł do 1,00 zł za metr kwadratowy (wzrost o 0,05 zł).

Podniesienie stawki dla gruntów pozostałych z 0,60 zł do 0,63 zł za metr kwadratowy (wzrost o 0,03 zł).

Podniesienie stawki dla budynków pozostałych z 9,00 zł do 9,45 zł za metr kwadratowy (wzrost o 0,45 zł).

Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zmiany obejmują:

Podniesienie stawki dla budynków związanych z działalnością gospodarczą z 33,00 zł do 34,50 zł za metr kwadratowy (wzrost o 1,50 zł).

Podniesienie stawki dla budynków związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych z 6,95 zł do 7,27 zł za metr kwadratowy (wzrost o 0,32 zł).

Podniesienie stawki dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą z 1,35 zł do 1,40 zł za metr kwadratowy (wzrost o 0,05 zł).

Miasto liczy na dodatkowe ponad 4 miliony złotych

Władze Tarnowa argumentują, że podwyżka stawek przyczyni się do zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości o około 4,3 mln złotych rocznie. Szacuje się, że skutki proponowanych zmian przyniosą dodatkowe 630 tys. zł od osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 3,7 mln zł od przedsiębiorców.

Nie wszystkie nieruchomości zostaną objęte podwyżkami. Projekt uchwały przewiduje pozostawienie na niższym poziomie stawek dla budynków, gruntów i budowli związanych z działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu, a także dla branż chronionych i zanikających oraz dla handlu i gastronomii w ścisłym centrum Tarnowa.

Warto zaznaczyć, że w poprzedniej kadencji samorządu podatek od nieruchomości w Tarnowie nie był podnoszony, ponieważ na takie rozwiązanie nie zgadzali się radni. Przeciwko podwyżkom głosował między innymi obecny prezydent Jakub Kwaśny.

