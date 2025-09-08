Ten zawód znów przyciąga młodych mężczyzn. Dwa razy więcej chętnych niż rok wcześniej

Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie przeżywa renesans. W zeszłym roku liczba nowych kandydatów na księży spadła do wartości jednocyfrowej, co wskazywało na spory kryzys. Okazał się on jednak tylko chwilowym spadkiem zainteresowania. W tym roku naukę w WSD ma rozpocząć dwa razy więcej mężczyzn.

Tegoroczna rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie zakończyła się sporym sukcesem. Jak informuje Katolicka Agencja Informacyjna, na pierwszy rok formacji przyjęto aż 19 alumnów. To ponad dwa razy więcej niż w zeszłym roku. Jeden z nowych kleryków należy do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie. 

- To niesamowity dar, który otrzymaliśmy jako diecezja, jako Wyższe Seminarium Duchowne. 18 alumnów to jest drugie tyle, co zgłosiło się w ubiegłym roku, bo wówczas było 9 kandydatów. W tym roku cieszymy się 18 alumnami. Dołączy do nas także jeden kleryk od księży filipinów, więc daj Boże rozpocznie formację 19 alumnów – powiedział, cytowany przez eKAI, rektor seminarium ks. dr Jacek Soprych.

Nowo przyjęci alumni rozpoczną swoją formację 20 września w ośrodku WSD w Błoniu koło Tarnowa. Czeka ich czas intensywnej nauki, modlitwy i formacji duchowej, który ma ich przygotować do przyszłej posługi kapłańskiej.

Czterech nowych kleryków pochodzi z Tarnowa

Tegoroczna rekrutacja do tarnowskiego seminarium okazała się najbardziej owocna od 2020 r., gdy na studia zapisało się 26 mężczyzn. Od tamtego czasu liczba chętnych do kariery duchownej zaczęła mocno się kurczyć, aż spadła do wartości jednocyfrowej. W tym roku aż czterech nowych kleryków pochodzi z Tarnowa, w tym dwóch ze znajdującej się w samym centrum miasta parafii katedralnej.

Studia w tarnowskim seminarium trwają sześć lat i kończą się święceniami kapłańskimi udzielanymi osobom, które ukończą edukację w WSD. W tym roku biskup tarnowski Andrzej Jeż wyświęcił 13 kandydatów do kapłaństwa. W Tarnowie pozostał tylko jeden z nich, który został wikariuszem w Mościcach.

