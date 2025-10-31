Przetrzymywał lwy, tygrysa i egzotyczne małpy. Tłumaczył, że prowadzi cyrk

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-10-31 14:19

Mężczyzna, który pod przykrywką działalności cyrkowej przetrzymywał egzotyczne gatunki zwierząt, usłyszał poważne zarzuty. Chodzi nie tylko o nielegalne posiadanie dwóch lwów afrykańskich i tygrysa bengalskiego, ale również o znęcanie się nad nimi. Jak informuje małopolska policja, śledztwo w tej sprawie trwało od lutego bieżącego roku. Na posesji mężczyzny znaleziono także inne zwierzęta, w tym kapucynkę, surykatki i kucyki, które również miały być przetrzymywane w fatalnych warunkach.

Przetrzymywał lwy, tygrysa i egzotyczne małpy. Tłumaczył, że prowadzi cyrk

i

Autor: Małopolska Policja/ Materiały prasowe
  • Mieszkaniec Czchowa usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania i przetrzymywania dwóch lwów afrykańskich i tygrysa bengalskiego oraz znęcania się nad nimi.
  • Według ustaleń śledczych, zwierzęta były trzymane w niewłaściwych warunkach w ramach fikcyjnie prowadzonej działalności cyrkowej.
  • Mężczyźnie postawiono zarzuty 30 października, a za popełnione czyny grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Właściciel lwów i tygrysa z Czchowa prowadził fikcyjny cyrk. Usłyszał poważne zarzuty

Sprawa miała swój początek w lutym, kiedy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą brzeskiej komendy, działając wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Brzesku, wszczęli postępowanie. Jego celem było zweryfikowanie legalności posiadania egzotycznych zwierząt przez mieszkańca Czchowa. Śledczy sprawdzali, czy mężczyzna ma odpowiednie dokumenty oraz czy zapewnia zwierzętom właściwe warunki bytowe.

Zebrany w toku śledztwa obszerny materiał dowodowy nie pozostawił złudzeń. Według ustaleń funkcjonariuszy, mieszkaniec Czchowa prowadził fikcyjną działalność cyrkową, która stanowiła jedynie przykrywkę dla nielegalnego przetrzymywania zwierząt. Co więcej, w przypadku jednego z drapieżników właściciel miał posunąć się do oszustwa, wprowadzając w błąd funkcjonariuszy publicznych co do faktycznej daty jego nabycia. To właśnie na podstawie tych dowodów prokuratura postawiła mężczyźnie zarzuty.

Polecany artykuł:

Wpadł w szał z powodu wizyty kuratora. To, co robił własnej matce, mrozi krew w…

Dramatyczne warunki bytowania zwierząt. Nie tylko lwy i tygrys cierpiały w niewoli

Kluczowym momentem w śledztwie były oględziny przeprowadzone na posesji w Czchowie. Policjanci, wraz z biegłym sądowym z zakresu zwierząt egzotycznych, dokonali przeszukania terenu, na którym przetrzymywano zwierzęta. Okazało się, że nie tylko lwy afrykańskie i tygrys bengalski żyły w skandalicznych warunkach.

Podczas kontroli wyszło na jaw, że zwierzęta takie jak kapucynka czubata, surykatka, a nawet bydło i kucyki, były przetrzymywane w niewłaściwych warunkach. To odkrycie stało się podstawą do postawienia zarzutu znęcania się nad zwierzętami.

Jak podaje małopolska policja, 30 października mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące nielegalnego posiadania i przetrzymywania zwierząt, znęcania się nad nimi oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Za popełnione przestępstwa, w tym niezgodne z prawem przetrzymywanie zwierząt, grozi mu kara do 5 lat więzienia. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Przetrzymywał lwy, tygrysa i egzotyczne małpy. Tłumaczył, że prowadzi cyrk

i

Autor: Małopolska Policja/ Materiały prasowe
Super Express Google News

To najpiękniejsze wsie w Małopolsce

To najpiękniejsza wieś w Małopolsce według AI. Jej ozdobą się malowane domy
8 zdjęć
Pomorskie. Agresywny pies
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TYGRYS
MAŁOPOLSKA POLICJA
LWY