Mimo, że do podobnych oszustw dochodziło już wielokrotnie, przestępcy ciągle wykorzystują łatwowierność starszych osób i starają się wzbogacić ich kosztem! Boleśnie przekonała się o tym 90-letnia tarnowianka, która uległa manipulacji i straciła kosztowności. Kobieta uwierzyła, że na jej majątek czyhają rabusie, a jedynym ratunkiem jest przekazanie dobytku oszustom podszywającym się pod policjantów. Jak podaje Radio ESKA, seniorka na polecenie "mundurowych" wyrzuciła przez okno reklamówkę z biżuterią o szacunkowej wartości 30 tysięcy złotych. Kosztowności oczywiście zniknęły, a sprawców bezczelnego przestępstwa szuka teraz prawdziwa policja.

- Telefon stacjonarny zadzwonił. W słuchawce oczywiście głos „policjantów”, którzy przekazali informacje, że niedługo dojdzie do ataku na mieszkanie i kradzieży przedmiotów wartościowych. Jedynym rozwiązaniem jest spakowanie tych przedmiotów do koperty, reklamówki i wyrzucenie ich przez balkon. Niestety kobieta posłuchała oszustów, bo przecież to nie byli policjanci. Funkcjonariusze w ten sposób nie postępują – powiedział Radiu ESKA, asp. szt. Paweł Klimek, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

