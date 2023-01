Katował ją i gwałcił, zabiła go nożem. Karolina P. nie pójdzie do więzienia

Nastolatek wjechał na rondo pod prąd. Zderzył się z prawidłowo jadącym autem

W kilka miesięcy zapomniał, jak się jeździ na rondzie, a może nigdy się tego nie nauczył? 18-letni mieszkaniec powiatu wielickiego doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym oplem po tym, gdy... wjechał na rondo pod prąd. Do incydentu doszło na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, znajdującym się przy granicy Dobczyc i Dziekanowic. Nastolatek poruszał się hondą i jechał od strony Gdowa. Uprawnienia do kierowania pojazdami zdobył ledwie kilka miesięcy temu...

Wysoki mandat dla młodego kierowcy

Młody szofer nie miał nic na swoje usprawiedliwienie. Nauczkę pewnie zapamięta na długo, ponieważ policja ukarała go mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych i 10 punktami karnymi. Na szczęście kolizja nie miała poważnych skutków zdrowotnych dla jej uczestników. Obaj kierowcy wyszli z przykrego zdarzenia bez szwanku. Mocno uszkodzone zostały jedynie oba wozy.

34-latek wpadł w ręce policji. To on podłożył ładunek w Siecieborzycach! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.