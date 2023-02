Straciła panowanie nad peugeotem i uderzyła w skarpę. Dziecko trafiło do szpitala

Plastikowa pułapka uwięziła mężczyznę. Co on tam robił?!

Jelna. Kierująca wypadła z jezdni i uderzyła w skarpę. Dziecko trafiło do szpitala

W czwartek, 9 lutego po godz. 20.00 w Jelnej (powiat nowosądecki) doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Kobieta kierująca peugeotem 206 na drodze powiatowej straciła panowanie nad pojazdem i doprowadziła do kolizji ze skarpą. Oprócz niej w aucie znajdowało się jeszcze dziecko. Obie osoby poszkodowane zostały przetransportowane do szpitala. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatora w pojeździe. Na miejscu pracowała również policja, która bada okoliczności zdarzenia. Mundurowi apelują do kierowców o dostosowanie się do warunków drogowych. Wiele z małopolskich dróg jest obecnie śliskich, co może powodować utracie przyczepności, zwłaszcza przy dużej prędkości.

