Szokujące zachowanie kierowcy na przejeździe kolejowym. Nie powstrzymały go opadające zapory

Wola Rzędzińska. Wjechał na przejazd kolejowy mimo opadających zapór i czerwonego światła

W środę, 28 grudnia na przejeździe kolejowym w Woli Rzędzińskiej 55-letni tarnowianin kierujący samochodem osobowym zlekceważył czerwone światło i opadające zapory. Udało mu się przejechać przed pociągiem, lecz jedna z zapór oparła się o dach pojazdu i została zerwana w momencie, gdy szofer ruszył do przodu. O incydencie został powiadomiony dyżurny tarnowskiej policji, który skierował do dyspozytora ruchu kolejowego funkcjonariuszy ruchu drogowego. Po odtworzeniu monitoringu ustalono sprawcę uszkodzenia półzapór. Mężczyzna przyznał się do dewastacji szlabanu i przyjął zaproponowany przez mundurowych mandat w wysokości 2000 złotych. Jego konto kierowcy powiększyło się o 15 punktów karnych. Tarnowianin zostanie jeszcze obciążony przez kolej fakturą za naprawę uszkodzonej zapory. W ciągu kilkudziesięciu minut ruch pociągów na torach w Woli Rzędzińskiej był spowolniony z uwagi na uszkodzenia infrastruktury przejazdu kolejowego.

