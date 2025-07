Kontrowersje wokół pogrzebu Tadeusza Dudy. Zabójca spocznie w rodzinnym grobie

Tadeusz Duda, który swoim okrutnym i przerażającym czynem wstrząsnął Polską, zostanie pochowany w rodzinnym grobie na cmentarzu w Kamienicy (powiat limanowski). Ta miejscowość znajduje się niedaleko Zalesia, skąd pochodził 57-latek. Jak dowiedział się „Fakt”, pochówkiem Dudy zajmie się parafia w Kamienicy. Decyzja ta wywołała mieszane uczucia, biorąc pod uwagę okoliczności śmierci mężczyzny i jego zbrodnie.

Przez wieki Kościół katolicki odmawiał pochówków religijnych osobom, które targnęły się na własne życie, uznając że popełniły one grzech śmiertelny i nie uzyskały rozgrzeszenia. Zabójcy mogli liczyć na katolicki pogrzeb, jednak tylko pod warunkiem odbycia ważnej spowiedzi, zakończonej rozgrzeszeniem oraz pokutą.

W dzisiejszych czasach Kościół nie jest już jednak tak rygorystyczny i zezwala na pogrzeby osób ochrzczonych, które odebrały sobie życie.

- To Bóg będzie go sądził, a nie my. Ludzi chowa się na podstawie aktu chrztu i każdy ochrzczony ma prawo do pogrzebu katolickiego - mówi w rozmowie z "Faktem" ks. Janusz Koplewski.

Kiedy pogrzeb Tadeusza Dudy?

Na razie nie podano dokładnej daty pogrzebu Tadeusza Dudy. Ciało mężczyzny musi zostać najpierw wydane rodzinie po przeprowadzeniu sekcji zwłok.

Przypomnijmy, że pogrzeb jego ofiar: córki Justyny († 26 l.) i Zbigniewa († 31 l.) odbędzie się w sobotę, 5 lipca. Msza święta żałobna zostanie odprawiona w kościele św. Józefa w Starej Wsi, natomiast pochówek będzie miał miejsce w Limanowej.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.