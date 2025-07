Tragedia nad Dunajcem! Ciągnik z mężczyzną wpadł do rzeki. Nowe informacje

W piątek, 4 lipca, doszło do dramatycznego zdarzenia. Ciągnik, którym mężczyzna wykonywał prace na brzegu Dunajca, zsunął się do rzeki. Mężczyzna nie wypłynął na powierzchnię i wszystko wskazuje na to, że nadal znajduje się pod wodą. W sobotę, 5 lipca, wciąż trwają poszukiwania. Wiadomo, kim jest poszkodowany.