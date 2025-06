Autokar z dziećmi wylądował w rowie! Sześć osób rannych, droga zablokowana

GUS wskazał miasto seniorów w Małopolsce. Co czwarty mieszkaniec ma min. 65 lat

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 8 czerwca, około godziny 06:05 w miejscowości Rzepiennik Suchy, w powiecie tarnowskim. Autokar, którym podróżowały 24 osoby – w tym 20 nastolatków w wieku od 13 do 17 lat, trzech dorosłych opiekunów oraz kierowca – z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi wojewódzkiej nr 980 i przewrócił się do przydrożnego rowu.

Na szczęście wszyscy pasażerowie zdołali opuścić pojazd o własnych siłach jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych. Na miejscu natychmiast rozpoczęto działania ratownicze – przyjechały zespoły ratownictwa medycznego, policja oraz aż dziewięć zastępów straży pożarnej.

Po przeprowadzeniu wstępnych badań przez ratowników medycznych, sześć osób uznano za poszkodowane. Cztery z nich zostały już przetransportowane do szpitala, natomiast dwie kolejne są nadal pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego, który prowadzi szczegółowe badania.

Na miejscu trwają intensywne działania służb. Strażacy zabezpieczają miejsce wypadku, a policja ustala szczegółowe okoliczności zdarzenia. Jednym z kluczowych elementów śledztwa będzie sprawdzenie stanu technicznego autokaru oraz wyjaśnienie, czy kierowca był wypoczęty i zdolny do prowadzenia pojazdu.

Droga wojewódzka nr 980 w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Służby apelują do kierowców o korzystanie z objazdów i zachowanie ostrożności. Informacje o przewożonej grupie – w tym celu wyjazdu – nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości.