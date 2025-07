Koniec obławy w Starej Wsi. "Wreszcie odetchnęliśmy z ulgą, baliśmy się"

Po kilkudniowej obławie policja znalazła ciało Tadeusza Dudy († 57 l.), podejrzewanego o zamordowanie swojej córki Justyny († 26 l.) oraz jej męża Zbigniewa († 31 l.). Świadkiem tragedii był pan Dariusz, który widział, jak Tadeusz Duda strzela do młodego małżeństwa. Niestety nie było żadnych szans, żeby uratować rannych.

– Widziałem Tadeusza jak idzie w naszą stronę. Broń miał schowaną w spodnie, szedł tak jakby miał sztywną nogę. Mój brat Zbyszek zszedł z budowy wtedy i pobiegł po telefon, który był na drzewie, koło trampoliny. W połowie drogi mniej więcej między budową a domem, bo tam miał zasięg. Być może brat chciał dzwonić po policję, ale nie zdążył. Ojciec Justyny strzelił i trafił brata w głowę. Zaczął iść w stronę naszego domu. Tam była Justyna z córką. Wybił okno ale chyba zobaczył, że Justyna uciekła i poszedł do drugich drzwi z tyłu domu. Tam wybił kolbą szybę w drugim oknie i strzelił do niej, trafił Justynę w ramę - relacjonuje 22-latek.

Tadeusz Duda ukrywał się w lesie. Był uzbrojony i niebezpieczny. Szukało go kilkuset funkcjonariuszy różnych służb, w tym policja i wojsko. Mężczyzna nigdy nie odpowie przed sądem za przypisywaną mu zbrodnię. Najprawdopodobniej targnął się na własne życie. Koniec obławy to ulga dla mieszkańców powiatu limanowskiego, a przede wszystkim dla bliskich Justyny i Zbigniewa. Były obawy, że Tadeusz Duda może wrócić do Starej Wsi i zaatakować kolejne osoby.

- Wreszcie odetchnęliśmy z ulgą, baliśmy się. Teraz możemy w spokoju pochować Justynę i Zbyszka - powiedział "Super Expressowi" brat zamordowanego 31-latka.

Data pogrzebu młodego małżeństwa jeszcze nie została ustalona.

