Tragedia pod Tarnowem. 10-latek jechał hulajnogą elektryczną. Chłopiec zginął w wypadku

Pod Tarnowem zmarł 10-letni chłopiec

- Jadący hulajnogą elektryczną 10-letni chłopiec, na ten moment z niewyjaśnionych przyczyn, najechał na jadący z naprzeciwka pojazd ciężarowy. Pomimo reanimacji życia dziecka nie udało się uratować - mówił po wypadku w rozmowie z Radiem Eska Kamil Wójcik, rzecznik prasowy tarnowskiej policji.

Na miejscu lądował Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, obrażenia 10-letniego chłopca okazały się zbyt poważne. Życia dziecka nie udało się uratować. Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca samochodu ciężarowego był trzeźwy. Droga w miejscu wypadku w obu kierunkach jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 20.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

