Klinika Neurochirurgii, której kierownikiem jest prof. Andrzej Maciejczak, to prawdziwa chluba Szpitala Wojewódzkiego św. Łukasza w Tarnowie. Nic więc dziwnego, to właśnie w tej jednostce wizytę złożyła telewizyjna ekipa odpowiadająca za program "Operacja Zdrowia". Z informacji udzielonych przez prof. Andrzejczaka wynika, że tematem programu będzie robotyczna chirurgia kręgosłupa. Odcinek "Operacji Zdrowie" nagrany w Tarnowie zostanie wyemitowany w poświąteczny piątek, 27 grudnia na antenie telewizyjnej "Dwójki". W późniejszym terminie będzie go można obejrzeć za pośrednictwem platformy internetowej TVP VOD.

- 27.12. o godz 11:25 wyemitowany zostanie w TVP2 kolejny odcinek stałej pozycji "Operacja zdrowie". Tym razem będzie o robotycznej chirurgii kręgosłupa. Program był nagrywany w naszej Klinice Neurochirurgii w Tarnowie. Gdyby ktoś chciał zapoznać się dogłębniej z robotyczna chirurgią kręgosłupa to zapraszam do oglądania. Jest to co prawda dzień roboczy i większość z Was zapewne pracuje ale będzie można go obejrzeć po emisji na platformie VOD - poinformował w mediach społecznościowych prof. Andrzej Maciejczak.

