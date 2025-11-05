W klatkach przy domu trzymał lwy i tygrysa. Są nowe informacje z prokuratury

Prokuratura w Brzesku postawiła zarzuty Łukaszowi C. dotyczące znęcania się nad zwierzętami oraz nielegalnego przetrzymywania m.in. dwóch lwów i tygrysa.

Mężczyźnie zarzucono również fałszowanie dokumentów, aby ukryć fakt sprowadzenia tygrysa bengalskiego już po wejściu w życie zakazu posiadania takich zwierząt w cyrkach.

Nieprawidłowości stwierdzono także w warunkach przetrzymywania innych zwierząt, w tym surykatki, małpy kapucynki, bydła i kucyków.

Podejrzany nie przyznał się do winy i grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prokuratura wystąpiła o czasowe odebranie zwierząt.

Przetrzymywał lwy, tygrysa, a nawet kucyki. Zarzuty dla Łukasza C.

Jak informuje Prokuratura Rejonowa w Brzesku, Łukaszowi C. ogłoszono zarzuty i przesłuchano go w charakterze podejrzanego. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Mężczyzna odpowie za szereg przestępstw, w tym za znęcanie się nad zwierzętami oraz nielegalne przetrzymywanie gatunków niebezpiecznych.

Główne zarzuty dotyczą dwóch lwów afrykańskich i tygrysa bengalskiego. Zwierzęta te, należące do I kategorii gatunków niebezpiecznych, miały być przetrzymywane w fatalnych warunkach. W przypadku tygrysa śledczy zarzucają Łukaszowi C. również nielegalne sprowadzenie go z zagranicy. To jednak nie wszystko.

Dochodzenie wykazało, że mężczyzna mógł wejść w posiadanie drapieżnika już po zmianie przepisów, które wprowadziły bezwzględny zakaz posiadania takich zwierząt w cyrkach. Aby to ukryć, miał posługiwać się dokumentami poświadczającymi nieprawdę co do daty nabycia tygrysa. W związku z tym usłyszał dodatkowe trzy zarzuty dotyczące fałszerstw urzędowych.

Nie tylko egzotyczne drapieżniki. Prokuratura mówi o znęcaniu się nad kolejnymi zwierzętami

Według prokuratury nieprawidłowości dotyczyły nie tylko wielkich, drapieżnych kotów. Zarzuty znęcania się objęły również jedną surykatkę, jedną małpę kapucynkę czubatą oraz zwierzęta gospodarskie – siedem sztuk bydła rasy Angus i trzy kucyki. Łukaszowi C. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Brzesku podjęła również działania na gruncie administracyjnym. Do burmistrza Czchowa trafił wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie czasowego odebrania zwierząt. Jednocześnie śledczy zwrócili się do Powiatowego Lekarza Weterynarii o przeprowadzenie kontroli.

- Postępowanie administracyjne zakończyło się wydaniem decyzji z dnia 1 września 2025 roku wskazującej na szereg uchybień i nakazującej m. in. przeprowadzenie gruntownej konwersacji klatki tygrysa oraz przeprowadzenie konsultacji z osobą posiadającą wiedzę co do ustalenia właściwej jakości i ilości pokarmu dla zwierząt mięsożernych tj. lwów i tygrysa - poinformowała prokuratura.

