W pożarze zginęła młoda kobieta. Ogień został zaprószony od papierosa

W miejscowości Krosna doszło do pożaru budynku gospodarczo-mieszkalnego. W wyniku zdarzenia zginęła 32-letnia kobieta.

W budynku przebywały łącznie cztery osoby. Ze wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia niedopałkiem papierosa.

Prokuratura prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Zlecono sekcję zwłok i szczegółowe badania identyfikacyjne w celu potwierdzenia tożsamości ofiary.

Pożar w Krośnie. Co było przyczyną śmierci młodej kobiety?

Do prawdziwego dramatu doszło w miniony weekend w miejscowości Krosna. W ogniu stanął budynek gospodarczo-mieszkalny, w którym przebywały cztery osoby. Niestety, dla jednej z nich pożar okazał się śmiertelną pułapką. Służby na miejscu dokonały makabrycznego odkrycia. Ze wstępnych informacji przekazanych przez śledczych wynika, że ofiarą jest najprawdopodobniej 32-letnia kobieta. Płomienie były jednak tak bezlitosne, że stan odnalezionych zwłok uniemożliwił ich identyfikację przez najbliższą rodzinę.

Do tych tragicznych wydarzeń doszło w odosobnionym miejscu. Jak informują służby, budynek, który spłonął, był położony z dala od innych zabudowań, co mogło opóźnić reakcję i wezwanie pomocy. W chwili wybuchu pożaru w środku znajdowały się cztery osoby w wieku od 32 do 67 lat. Trzem z nich udało się uciec z płonącej pułapki. Niestety, jedna osoba zginęła.

Niedopałek papierosa przyczyną tragedii

Śledczy niemal od razu po ugaszeniu ognia przystąpili do działania. Na miejscu, pod nadzorem prokuratora, przeprowadzono szczegółowe oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, najbardziej prawdopodobną przyczyną tragedii było zaprószenie ognia. Wszystko wskazuje na to, że pożar został wywołany przez niedopałek papierosa. Ta hipoteza jest obecnie głównym wątkiem badanym przez prokuraturę. To drobne niedopatrzenie mogło doprowadzić do śmierci młodej kobiety i zniszczenia całego budynku. Na miejscu przesłuchano także pierwszych świadków, w tym osoby, które przeżyły pożar. Ich zeznania mogą okazać się kluczowe dla ustalenia dokładnego przebiegu zdarzeń.

