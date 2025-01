Małopolska zyska nową atrakcję turystyczną. Władze Nowego Sącza planują odbudowę zamku królewskiego i udostępnienie go zwiedzającym. Prawdopodobnie basztę Kowalską będzie można zwiedzać już jesienią. Na tym jednak nie koniec. W przyszłości zamek miałby się stać siedzibą Muzeum Miasta Nowego Sącza. Ciekawy pomysł dotyczy zamkowej biblioteki. Miałby się tam mieścić hotel. TVP Kraków podaje, koszt rekonstrukcji budowli został oszacowany na około 30 milionów złotych.

— Będzie przygotowanie ganku straży, czyli tego zadaszonego balkonu, do tego, aby była tu możliwość ruchu turystycznego. Planujemy też rozważyć techniczną możliwość wyjścia na szczyt wieży Kowalskiej. Jeśli to się uda, to mogłaby ona pełnić funkcję wieży widokowej - wyjaśnia w rozmowie z TVP Kraków Jarosław Suwała, prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu.

— Jesteśmy już na etapie po podpisaniu umowy z wykonawcami na renowację i modernizację murów obronnych oraz baszty Kowalskiej - dodaje Artur Bochenek, wiceprezydent Nowego Sącza.

PRZECZYTAJ: Na tym zamku powstała pierwsza w Polsce książka kucharska. Królowa Bona miała tam jeździć po gzymsie na osiołku

Zamek znajduje się w obrębie fortyfikacji miejskich Nowego Sącza, w widłach dwóch rzek: Dunajca i Kamienicy. W XIV w. rozbudował go król Kazimierz Wielki, jednak pierwsze zabudowania pojawiły się tam prawdopodobnie już we wczesnym średniowieczu. W zamku gościł między innymi Ludwik Węgierski, zmierzający do Krakowa na swoją koronację. Nowy Sącz odwiedziła również królowa Jadwiga Andegaweńska i król Władysław Jagiełło. Zamek został zniszczony w trakcie potopu szwedzkiego oraz konfederacji barskiej. W 1938 r. w zamku ulokowano siedzibę Muzeum Ziemi Sądeckiej.

Jedna z legend dotyczących nowosądeckiego zamku wiąże się ze źródłem znajdującym się pod basztą Kowalską. Wydostająca się stamtąd woda miała nigdy nie zamarzać i mieć siarkowy posmak. Pełniący tam wartę rycerze mieli co jakiś czas znikać z powodu kuszących ich nimf. Incydenty zakończyły się wówczas, gdy jeden z rycerzy wrzucił do wody różaniec. Wówczas nimfy przemieniły się w czarownice i odleciały. Obecnie po źródełku nie ma już śladu, ponieważ zostało zasypane.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd.

QUIZ. Małopolska gwara. Mówią tak w twoim regionie? Pytanie 1 z 10 1. Charakterystyczną odmianą polszczyzny używaną zwłaszcza w Krakowie i w okolicach jest gwara: krakowska małopolska krakusów Następne pytanie

Finał WOŚP w Nowym Sączu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.