17-latek wypadł przez barierkę. Groza w centrum handlowym

Dramat w centrum handlowym przy ul. Broniewskiego w Toruniu. Nie wiemy, dlaczego pijany 17-latek pojawił się w tym miejscu i dlaczego był w takim stanie. Faktem jest, że przed godziną 15:30 wychylił się przez barierkę i spadł z pierwszego piętra. Wylądował na stosiku z torebkami i tylko to uratowało go przed poważnymi obrażeniami. Toruńscy policjanci ustalili, że osoby trzecie nie przyczyniły się do tego wypadku.

- Policjanci przesłali do sądu dokumentację ze względu na stan 17-latka i zagrożenie demoralizacją - powiedziała naszemu dziennikarzowi asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.

Na szczęście w tym przypadku skończyło się na strachu i przerażeniu klientów centrum handlowego. Miejmy nadzieję, że to już ostatni taki incydent z udziałem nastolatka.

