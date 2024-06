19-latka z Torunia przeżyła koszmar pod sklepem. Wyjął nóż i żądał jednego

Dramat przed sklepem w Toruniu. Wyjął nóż i zaatakował 19-latkę

- Z treści zgłoszenia wynikało, że napastnik wyciągnął nóż w stronę kobiety i zażądał od niej pieniędzy. Gdy okazało się, że 19-latka nie ma przy sobie gotówki, przestępca zmusił ją, by podeszła z nim do najbliższego bankomatu. Na koncie również nie miała dostępnych środków. Wtedy sprawca napadu zdał sobie sprawę, że jego plan na wzbogacenie „legł w gruzach” i uciekł - wyjaśnia st. sierż. Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu. Policjant mówi nam o zdarzeniu z 14 czerwca. Kobieta przeżyła koszmar ok. godziny 5:00 rano. Na szczęście sprawa miała swój szybki przełom.

Już po kilku godzinach od przyjęcia zawiadomienia zdobyli informacje wskazujące na konkretną osobę, mogącą mieć związek z tym zdarzeniem. Zatrzymanie miało być kwestią czasu i rzeczywiście - było.

40-latek groził nożem 19-latce. Grozi mu 20 lat więzienia

Z ustaleń kryminalnych wynikało, że za usiłowaniem rozboju stoi 40-latek. Mężczyzna nie uciekł daleko. Policjant z biura prasowego przekazuje, że jego koledzy szybko poradzili sobie ze złapaniem podejrzanego.

- Jeszcze tego samego dnia mężczyzna został namierzony i zatrzymany w jednym z mieszkań na Starym Mieście. W sobotę, 15 czerwca, policjanci doprowadzili podejrzanego do prokuratury, gdzie na podstawie zgromadzonych przez funkcjonariuszy dowodów został mu przedstawiony zarzut usiłowania rozboju z użyciem noża. Następnego dnia sąd, po zapoznaniu się z aktami sprawy, tymczasowo aresztował 40-latka na najbliższe 3 miesiące - informuje nas st. sierż. Pypczyński.

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, między innymi noża, kodeks karny przewiduje karę do 20 lat pozbawienia wolności, ale nie mniej niż 3 lata.