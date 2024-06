Szukali 16-latka z Torunia. Nieoczekiwany finał. Strażnicy przecierali oczy ze zdumienia

Gwiazdy z czerwonego dywanu przyjadą do Torunia. Wielkie nazwiska na liście gości

Strażnicy miejscy z Torunia odnaleźli 16-latka. Był pijany

- Do zdarzenia doszło 18 czerwca 2024 roku krótko przed godziną 1. w nocy. Dyżurny Straży Miejskiej w Toruniu otrzymał zgłoszenie od mieszkańca Torunia o osobie leżącej na terenie zieleni przy ulicy Popiełuszki. Natychmiast skierował tam patrol. Funkcjonariusze szybko zlokalizowali tą osobę. We wskazanym miejscu leżał młody mężczyzna. Kontakt z nim był bardzo utrudniony, ponieważ był on w stanie upojenia alkoholowego - informuje nas Jarosław Paralusz, rzecznik prasowy SM w Toruniu.

Municypalni musieli wezwać policję, ponieważ znaleziony chłopak ma zaledwie 16 lat. Okazało się, że będzie miał jeszcze więcej kłopotów, ponieważ był poszukiwany przez stróżów prawa. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności w jego sprawie. Na uwagę zasługuje właściwa postawa zgłaszającego, który widząc zagrożenie niezwłocznie poinformował strażników miejskich.

