25-letni Kuba rozbił się na betonowym płocie. Nie miał żadnych szans. Policja prosi o pomoc świadków

Lokalna społeczność wciąż nie może dojść do siebie po tragicznym wypadku z 23 lipca. Dziennikarz "Super Expressu" ustalił, że w godzinach wieczornych zginął 25-letni Jakub. Młody motocyklista z ogromnym impetem uderzył w betonowe ogrodzenie. - On podjechał pod ten płot. Zostawił pod nim kask. Zawrócił na tym swoim motorze. Rozpędził się i jak znów jechał, to nie zakręcił tylko wjechał w betonowe ogrodzenie. Mam trójkę chłopaków w domu. Cały czas o tym myślę co zrobił ten chłopak - powiedziała naszemu dziennikarzowi jedna z mieszkanek Chełmży.

Czytaj więcej o sprawie: Łzy i niedowierzanie po śmierci Kuby z Chełmży. Ten szczegół sprawia, że włosy stają dęba

Tragiczny wypadek w Chełmży. Policja prosi o pomoc

Policja precyzuje informacje o niedzielnym wypadku. Doszło do mirgo o godzinie 21:40 w Chełmży przy skrzyżowaniu ulic Polnej z Dworcową. Śledczy ustalają wszystkie okoliczności fatalnego w skutkach zdarzenia. Kluczowe mogą być informacje od świadków.

- Wszystkie osoby, które były bezpośrednimi świadkami tego tragicznego zdarzenia, proszone są o kontakt z policjantami toruńskiej komendy pod numerem telefonu 47-754-24-06, e-mail: bartlomiej.bartlinski@policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 17 - apeluje st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Do kolejnych ustaleń śledczych będziemy wracać w naszym serwisie. Rodzinie i bliskim Kuby składamy wyrazy współczucia.

