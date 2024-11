350 zł miesięcznie dla rodziców. Takie warunki trzeba spełnić

Spis treści

350 zł miesięcznie dla rodziców

Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać, że rodzice małych dzieci mają sporo wydatków. W końcówce roku każdemu przyda się zastrzyk finansowy. Dobre wieści dla opiekunów dzieci uczęszczających do niepublicznych placówek żłobkowych mają przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia. Chodzi o Toruński Bon Żłobkowy, czyli świadczenie do 350 zł miesięcznie. Na głównej stronie grodu Kopernika pojawiła się szczegółowa instrukcja.

Toruński Bon Żłobkowy. Co to jest?

UMT przypomina, że w październiku 2024 roku Rada Miasta Torunia przyjęła uchwałę w sprawie przyznawania Toruńskiego Bonu Żłobkowego. Zakłada ona, że opiekunowie dzieci uczęszczających do niepublicznych placówek oferujących opiekę żłobkową będą mogli złożyć wniosek o bon żłobkowy w wysokości do 350 zł miesięcznie.

Miasto będzie uczestniczyć w pokryciu kosztów za opiekę żłobkową, gdy wysokość opłaty uiszczanej przez rodziców bez wyżywienia będzie wyższa niż 1500 zł, a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami określonymi w uchwale - wyższa niż 1900 zł - wyjaśniają urzędnicy.

Dla kogo 350 zł miesięcznie?

Wysokość bonu będzie ustalona powyżej wskazanych kwot (maksymalnie 350 zł na dziecko), jednak w kwocie nie wyższej niż opłata wynikająca z umowy, pomniejszona o inne dotacje niż świadczenie „Aktywnie w żłobku”. Należy zaznaczyć, że rodzice będą płacić tylko za wyżywienie w przypadku placówek, gdzie opłaty są równe lub niższe niż 1850 zł miesięcznie, jeśli skorzystają ze świadczenia „Aktywnie w żłobku” i „Toruńskiego Bonu Żłobkowego”.

Wnioski o Toruński Bon Żłobkowy

Wnioski można składać od 18 listopada 2024 r. w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie przy ul. Batorego 38/40 w Toruniu.

- Dla wniosków złożonych do końca roku prawo do świadczenia będzie mogło być ustalone od października 2024 r. Zapewni to kontynuację programu, gdyż poprzednia uchwała w sprawie bonu obowiązywała do 30 września 2024 r. Wnioski złożone w kolejnych miesiącach będą rozpatrywane od miesiąca ich złożenia. Na podstawie nowej uchwały proponuje się wprowadzenie wsparcia dla rodzin mieszkających na terenie Torunia bez kryterium dochodowego i bez warunku pozostawania opiekunów w zatrudnieniu - czytamy na stronie UMT.

Szczegółowe informacje, dotyczące Toruńskiego Bonu Żłobkowego znajdują się tutaj.

