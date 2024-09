Autobusy, tramwaje i pociągi za darmo dla mieszkańców Torunia i okolic. Jest oficjalny komunikat

Powódź 2024 na Dolnym Śląsku. Poruszająca relacja wolontariuszki. "To bardzo boli, ale tym bardziej motywuje"

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu ma dobre wieści dla mieszkańców grodu Kopernika. W niedzielę (22 września) można skorzystać z darmowych przejazdów autobusami i tramwajami. Data nie jest przypadkowa, ponieważ tego dnia obchodzony jest Europejski Dzień bez Samochodu. Promujący akcję chcą zachęcić do korzystania z komunikacji miejskiej i przekonują, że takie rozwiązanie przyczyni się do zmniejszenia hałasu i zanieczyszczenia powietrza, przez co wpływa na polepszenie jakości życia w mieście.

Do 2022 r. w Toruniu w Dniu Bez Samochodu można było podróżować komunikacją miejską za darmo tylko wtedy, gdy okazało się ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Od ubiegłego roku w ten dzień, 22 września, decyzją Rady Miasta Torunia, przejazd tramwajami i autobusami jest darmowy dla wszystkich pasażerów - podkreśla Sylwia Derengowska, rzeczniczka prasowa MZK w Toruniu.

Przedstawiciele MZK mają nadzieję, że wielu torunian skorzysta w niedzielę z okazji i przesiądzie się do środków zbiorowego transportu, a potem zechce podróżować nimi częściej.

- Przy okazji przypominamy, że z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności oraz 100-lecia uruchomienia w Toruniu miejskiej komunikacji autobusowej w sobotę 21 września w godz. 15.00-18.00 na błoniach przy Przystani Toruń odbędzie się piknik - zaprasza rzeczniczka MZK. Szczegóły imprezy są dostępne na stronie Zakładu.

Europejski Dzień bez Samochodu: Pociągi również darmowe, ale pod jednym warunkiem

Do korzystania z przejazdów kolejowych zachęca marszałek województwa Piotr Całbecki. - Zachęcam do korzystania z komunikacji zbiorowej. Podróż koleją to doskonała opcja nie tylko na dzień bez samochodu. Warto dać jej szansę - podkreśla szef regionu.

Jak wyglądają szczegóły promocji? Każdy, kto przy zakupie biletu będzie miał przy sobie ważny dowód rejestracyjny należącego do niego pojazdu (samochodu, motocykla, skutera) wraz z dowodem osobistym będzie w najbliższą niedzielę (22 września) uprawniony do przejazdu pociągami Arrivy (dowolnej relacji w województwie) za symboliczną złotówkę, zaś pociągami Polregio za darmo.

Galeria: Ponad 100 lat temu autobusy wyjechały na ulice Torunia. Zobaczcie, jak się zmieniały pojazdy MZK