Ciągnik rolniczy wjechał w dom. Mieszkańcy przerażeni, ogromne zniszczenia

Groza w Balczewie pod Inowrocławiem. Niepokojące sceny odnotowano tam 9 września. Ciągnik rolniczy z cysterną wjechał w dom. Mieszkańcy nie ukrywali przerażenia!

Znamy pierwsze ustalenia policji w tej sprawie. Kierujący pojazdem na pewno był trzeźwy. Trafił do szpitala!

Wypadek w Balczewie pod Inowrocławiem. Ciągnik wbił się w dom

- Domownicy mieli dużo szczęścia - podkreśla oficer prasowa inowrocławskiej komendy policji. Funkcjonariuszka opisuje sprawę z wtorku (9 września 2025 r.). Tego dnia, około godziny 16:00 w miejscowości Balczewo (powiat inowrocławski) ciągnik rolniczy marki John Deer z cysterną nagle zjechał z drogi. Pojazd uderzył w ogrodzenie, a potem w ścianę domu jednorodzinnego.

- W budynku znajdowały się dwie osoby, które nie odniosły obrażeń. Skala zniszczeń była na tyle duża, że dom nie nadawał się do zamieszkania. Kierujący ciągnikiem 70-letni mieszkaniec powiatu inowrocławskiego był trzeźwy - informuje nas asp. szt. Izabella Drobniecka z KPP w Inowrocławiu. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z Balczewa.

Policja bada sprawę wypadku w Kujawsko-Pomorskiem

Kierujący ciągnikiem mężczyzna trafił do szpitala na badania. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia oraz jego przyczyn. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów, nie ma też mowy o mandatach karnych. Od kolejnych ustaleń policjantów będą uzależnione dalsze kroki, podejmowane w tej sprawie. Mundurowi apelują o ostrożność do kierowców i do pieszych.

