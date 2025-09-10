Spytaliśmy Polaków o wiatraki. Wymowne słowa. "O co ta awantura?!"

Farma z wiatrakami pod Toruniem. Czy komuś to przeszkadza?

Gdy dojechaliśmy w okolicę farmy z wiatrakami, byliśmy zaskoczeni. Przy budowie małego domku jednorodzinnego stał młody mężczyzna.

- Tak jestem jego właścicielem. Tutaj się buduję - wyznał naszemu reporterowi.

- Nie przeszkadzają Panu te wiatraki, które tutaj stoją obok pana domu? Kupił pan tutaj działkę, wiedząc o wiatrakach? - nie dawał za wygraną nasz reporter.

- Czasami zdarza się, że słychać taki szum, ale to wszystko. W domu ich nie słuchać - odpowiedział "Super Expressowi".

W kolejnym domu blisko wiatraków czekała na nas kolejna niespodzianka. - Tych wiatraków w ogóle nie słyszę, one są za daleko od mojego domu. Zdecydowanie głośniej jest od samochodów, które jadą drogą nr 91 (to stara trasa łącząca Toruń z Gdańskiem) - usłyszeliśmy od kobiety.

"Nie wiemy, dlaczego jest taka awantura o wiatraki"

Nasi kolejni rozmówcy - starsze małżeństwo na emeryturze - mieszkają dosłownie rzut beretem od wiatraków. - My nie wiemy, ile dokładnie od nas jest do tych wiatraków. Ostatnio wymieniali skrzydła. Czasami chyba od kierunku wiatru zależy, czy jest szum, czy też go nie ma. My nie wiemy, ile te wiatraki stoją. Były już tu, jak jeszcze pracowaliśmy. Teraz z dwa tygodnie temu wymienili w jednym skrzydła. My nie wiemy, dlaczego jest taka awantura o to. Tutaj u nas nic nie słychać - zaznaczyli nasi rozmówcy.

Rzeczywiście stojący z małżeństwem nasi dziennikarze nie słyszeli niepokojących dźwięków. - No czasami jest szum. One stają na polu naszego sąsiada - dodali mieszkańcy.

Żaden z mieszkańców Małego Czystego nie zgodził się na opublikowanie swojego nazwiska. - Najważniejsze, że te wiatraki nie przeszkadzają sąsiadom - mówi Kazimierz Krzywdzński (72 l.), właściciel pola, na którym stoi jeden z wiatraków. W Małym Czystem naszym dziennikarzom rzuciło się również w oczy to, że większość mieszkańców miało zamontowane panele fotowoltaiczne.

