Medalista olimpijski i duma Torunia. Takiego wyróżnienia jeszcze nie miał

- W tym roku kandydatów do Piernikowej Alei Gwiazd wskazywali mieszkańcy. Rekomendacje trafiły do prezydenta Torunia, a ten wybrał laureata Katarzynki - Mirosława Ziętarskiego, brązowego medalistę olimpijskiego z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, mistrza Europy i medalistę mistrzostw świata.
- Uroczyste odsłonięcie Katarzynki nastąpiło w czwartkowy wieczór (4 września). Mirosław Ziętarski i jego rodzina nie ukrywali dumy!
- Zdjęcia z tego wydarzenia prezentujemy w toruńskim oddziale "Super Expressu".
Toruń: Mirosław Ziętarski w Piernikowej Alei Gwiazd
Mirosław Ziętarski (AZS UMK Toruń), Dominik Czaja, Mateusz Biskup i Fabian Barański bohaterami polskiego sportu! Czwórka wioślarska popłynęła po brązowy medal olimpijski - taka wiadomość ucieszyła nas 31 lipca 2024 roku. Ziętarski był ważnym elementem ekipy, o której mówił cały kraj.
Ziętarski ma 32 lata. Medal olimpijski dołożył do znakomitych wyników na mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata we wioślarstwie. Teraz spotkało go wyróżnienie, którego jeszcze nie miał. Czterokrotny triumfator plebiscytu na Sportowca Torunia odsłonił Katarzynkę w Piernikowej Alei Gwiazd. Towarzyszyła mu rodzina i prezydent Paweł Gulewski. Zobaczcie zdjęcia z tej uroczystości! Autorką jest Maria Nowak z Radia ESKA Toruń.
Piernikowa Aleja Gwiazd: Wybitni aktorzy, sportowcy i działacze
Mirosław Ziętarski dołączył do znakomitego grona. 4 września na jego twarzy zagościł szeroki uśmiech i trudno się dziwić! Lista laureatów jest długa i znajdziemy na niej mnóstwo wielkich nazwisk:
- Mirosław Ziętarski (2025)
- Krystian Pesta i Wilfredo Leon (2024)
- Mieszkańcy Torunia zaangażowani w pomoc Ukrainie (2023)
- Jolanta Ogar-Hill (żeglarstwo) i Katarzyna Zillmann (wioślarstwo) - srebrne medalistki olimpijskie z Tokio (2022)
- Dla niosących pomoc i ratujących życie oraz zdrowie w czasie pandemii koronawirusa - od mieszkańców Torunia (2021)
- Wojciech Sobieszak i prof. Andrzej Kossakowski (2020)
- Jakub Gierszał i żużlowcy – Toruńskie Anioły (2019)
- Filip Wolak i Jarosław Józefowicz (2018)
- Marian Andrzej Filar i Tomasz Organek (2017)
- Olga Bołądź i Marek Żydowicz (2016)
- Michał Kwiatkowski i Piotr Głowacki (2015)
- Katarzyna Żak i zespół Kobranocka (2014)
- Joanna Koroniewska i Bogdan Hołownia (2013)
- Zbigniew Pszczulny i Mariusz Rutz oraz Piotr Moss (2012)
- Elżbieta Dzikowska i Sławomir Wierzcholski (2011)
- Katarzyna Dowbor i Adam Nowak z zespołem Raz Dwa Trzy (2010)
- Rafał Bryndal i Łukasz Pawłowski (2009)
- Janina Ochojska i Jacek Yerka (2008)
- Stefania Toczyska i Jan Kusiewicz (2007)
- Janusz Leon Wiśniewski i muzycy zespołu Republika (2006)
- Regina Smendzianka i Leszek Balcerowicz (2005)
- Małgorzata Kożuchowska i Bogusław Linda (2004)
- Grażyna Szapołowska i Aleksander Wolszczan (2003)