Medalista olimpijski i duma Torunia. Takiego wyróżnienia jeszcze nie miał

Konrad Marzec
2025-09-04 20:59

Mirosław Ziętarski dołączył do Piernikowej Alei Gwiazd. Brązowy medalista olimpijski z Paryża, medalista wioślarskich mistrzostw świata i mistrz Europy to również duma Torunia. Mieszkańcy Torunia zgłosili 14 kandydatur z obszaru kultury, sportu, nauki i turystyki. Prezydent Gulewski zdecydował, że wyróżnienie trafi do Ziętarskiego.

  • W tym roku kandydatów do Piernikowej Alei Gwiazd wskazywali mieszkańcy. Rekomendacje trafiły do prezydenta Torunia, a ten wybrał laureata Katarzynki - Mirosława Ziętarskiego, brązowego medalistę olimpijskiego z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, mistrza Europy i medalistę mistrzostw świata.
  • Uroczyste odsłonięcie Katarzynki nastąpiło w czwartkowy wieczór (4 września). Mirosław Ziętarski i jego rodzina nie ukrywali dumy! 
  • Zdjęcia z tego wydarzenia prezentujemy w toruńskim oddziale "Super Expressu".

Toruń: Mirosław Ziętarski w Piernikowej Alei Gwiazd

Mirosław Ziętarski (AZS UMK Toruń), Dominik Czaja, Mateusz Biskup i Fabian Barański bohaterami polskiego sportu! Czwórka wioślarska popłynęła po brązowy medal olimpijski - taka wiadomość ucieszyła nas 31 lipca 2024 roku. Ziętarski był ważnym elementem ekipy, o której mówił cały kraj.

Ziętarski ma 32 lata. Medal olimpijski dołożył do znakomitych wyników na mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata we wioślarstwie. Teraz spotkało go wyróżnienie, którego jeszcze nie miał. Czterokrotny triumfator plebiscytu na Sportowca Torunia odsłonił Katarzynkę w Piernikowej Alei Gwiazd. Towarzyszyła mu rodzina i prezydent Paweł Gulewski. Zobaczcie zdjęcia z tej uroczystości! Autorką jest Maria Nowak z Radia ESKA Toruń.

Mirosław Ziętarski z Katarzynką w Piernikowej Alei Gwiazd
20 zdjęć

Piernikowa Aleja Gwiazd: Wybitni aktorzy, sportowcy i działacze

Mirosław Ziętarski dołączył do znakomitego grona. 4 września na jego twarzy zagościł szeroki uśmiech i trudno się dziwić! Lista laureatów jest długa i znajdziemy na niej mnóstwo wielkich nazwisk:

  • Mirosław Ziętarski (2025)
  • Krystian Pesta i Wilfredo Leon (2024)
  • Mieszkańcy Torunia zaangażowani w pomoc Ukrainie (2023)
  • Jolanta Ogar-Hill (żeglarstwo) i Katarzyna Zillmann (wioślarstwo) - srebrne medalistki olimpijskie z Tokio (2022)
  • Dla niosących pomoc i ratujących życie oraz zdrowie w czasie pandemii koronawirusa - od mieszkańców Torunia (2021)
  • Wojciech Sobieszak i prof. Andrzej Kossakowski (2020)
  • Jakub Gierszał i żużlowcy – Toruńskie Anioły (2019)
  • Filip Wolak i Jarosław Józefowicz (2018)
  • Marian Andrzej Filar i Tomasz Organek (2017)
  • Olga Bołądź i Marek Żydowicz (2016)
  • Michał Kwiatkowski i Piotr Głowacki (2015)
  • Katarzyna Żak i zespół Kobranocka (2014)
  • Joanna Koroniewska i Bogdan Hołownia (2013)
  • Zbigniew Pszczulny i Mariusz Rutz oraz Piotr Moss (2012)
  • Elżbieta Dzikowska i Sławomir Wierzcholski (2011)
  • Katarzyna Dowbor i Adam Nowak z zespołem Raz Dwa Trzy (2010)
  • Rafał Bryndal i Łukasz Pawłowski (2009)
  • Janina Ochojska i Jacek Yerka (2008)
  • Stefania Toczyska i Jan Kusiewicz (2007)
  • Janusz Leon Wiśniewski i muzycy zespołu Republika (2006)
  • Regina Smendzianka i Leszek Balcerowicz (2005)
  • Małgorzata Kożuchowska i Bogusław Linda (2004)
  • Grażyna Szapołowska i Aleksander Wolszczan (2003)

