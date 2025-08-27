Żużel. Apator jest już w finale Ekstraligi. Sensacyjna porażka Motoru Lublin

W U24 Ekstralidze AVO KS Toruń musiał wygrać i liczyć rywali. Ostatnia kolejka fazy zasadniczej poukładała się idealnie i "Anioły" powalczą o złoto. Bohaterów meczu z Perłowa Przystań Stalą Gorzów było kilku!

Apator powalczy w finale z Beckhoff Spartą Wrocław. W decydującej rozgrywce zabraknie Motoru Lublin i Polcopper Agromix Unii Leszno. Te dwie drużyny przegrały swoje spotkania we wtorkowe popołudnie.

O złoto powalczą zatem drużyny, których kibice już zdążyli poznać smak rywalizacji w rozgrywce o medale. Apator i Sparta mają już za sobą jeden pojedynek w półfinale PGE Ekstraligi. Fanów czeka dodatkowa porcja emocji!

Żużel. Toruński Apator w finale U24 Ekstraligi

AVO KS Toruń był faworytem wtorkowego meczu z Perłowa Przystań Stalą Gorzów i przewidywania ekspertów się potwierdziły. Podopieczni Tomasza Zielińskiego wygrali aż 64:26, a czterech zawodników wywalczyło dwucyfrówki:

Nicolai Heiselberg - 14 (3,3,2,3,3)

Krzysztof Lewandowski - 11+3 (2,3,2*,2*,2*)

Antoni Kawczyński - 13+1 (2,2*,3,3,3)

Mikołaj Duchiński - 10+2 (3,1*,1,2*,3)

7+1 zapisał przy swoim nazwisku Bastian Pedersen, a bardzo solidne 9+2 Bartosz Derek. Ten ostatni jest najmłodszym z "Aniołów" i coraz śmielej poczyna sobie w starciu z bardziej doświadczonymi młodzieżowcami. W pokonanym polu zostawił m.in. Michaela Westa i Oskara Chatłasa. - Emocji było sporo, ale walczymy dalej - zapewniła nas Anna Derek, siostra utalentowanego żużlowca.

Honoru gorzowskiej Stali bronił w tym meczu właściwie tylko Adam Bubba Bednar. 11 z 26 punktów gości to dzieło Czecha. Żaden inny zawodnik z Gorzowa nie przywiózł trójki. Zwycięstwo toruńskiego Apatora dało tej ekipie finał U24 Ekstraligi!

Motor Lublin i Unia Leszno odpadają

O złoto powalczą AVO KS Toruń i Beckoff Sparta Wrocław. Obie ekipy wygrały swoje mecze we wtorkowe popołudnie. "Spartanie" triumfowali w Lesznie i tym samym wyrzucili leszczynian z rywalizacji o złoto. Zabraknie w niej również drużyny Motoru Lublin. "Koziołki" miały wszystko we własnym sprzęcie, ale nie dały rady młodym "Lwom" z Częstochowy. Wyniki spodobały się ekipie z grodu Kopernika, która zyska dodatkową, ciekawą imprezę na Motoarenie.

Awans do finału AVO KS Toruń wpisuje się w świetny sezon klubu z grodu Kopernika. Przypomnijmy - złoto w IMP wywalczył Patryk Dudek, który jest gwiazdą pierwszej drużyny. "Duzers" ma też szanse na triumf w cyklu Tauron SEC 2025. Indywidualne sukcesy "Aniołów" to jedno, ale co dla kibiców najważniejsze - znakomicie wygląda PRES Grupa Deweloperska Toruń. Podopieczni Piotra Barona wygrali pierwszy półfinał ze Spartą 52:38 i są blisko finału PGE Ekstraligi.

Wyniki wtorkowego meczu w Toruniu:

AVO KS Toruń - 64

9. Mikołaj Duchiński - 10+2 (3,1*,1,2*,3)

10. Antoni Kawczyński - 13+1 (2*,2,3,3,3)

11. Nicolai Heiselberg - 14 (3,3,2,3,3)

12. Bastian Pedersen - 7+1 (1,1,1*,3,1)

13. Bartosz Derek - 9+2 (1,2*,3,2*,1)

14. Krzysztof Lewandowski - 11+3 (2,3,2*,2*,2*)

Perłowa Przystań Stal Gorzów - 26

1. Dominik Baryłka - 1 (0,0,1,0,0)

2. Mikołaj Krok - 4 (1,2,w,1,0)

3. Michael West - 7 (2,0,2,1,2)

4. Oskar Chatłas - 3 (0,1,0,1,1)

5. Adam Bednar - 11 (3,3,3,d,2)

6. Leon Szlegiel - 0 (w,0,0,0,0

Sędzia: Andrzej Kraskiewicz