Żużel. Apator jest już w finale Ekstraligi. Sensacyjna porażka Motoru Lublin

Konrad Marzec
2025-08-27 16:29

Stało się! AVO KS Toruń jest w finale U24 Ekstraligi. Młode "Anioły" rozbiły ekipę Perłowa Przystań Stal Gorzów i wykorzystały porażkę Motoru Lublin. W walce o złoto na torunian czeka Beckhoff Starta Wrocław. Warto przypomnieć, że to z drużyną z Dolnego Śląska PRES Grupa Deweloperska Toruń walczy w "dorosłej" PGE Ekstralidze.

AVO KS Toruń w finale U24 Ekstraligi

i

Autor: Wojciech Strecker / Klub Sportowy Toruń/ Materiały prasowe AVO KS Toruń w finale U24 Ekstraligi
  • W U24 Ekstralidze AVO KS Toruń musiał wygrać i liczyć rywali. Ostatnia kolejka fazy zasadniczej poukładała się idealnie i "Anioły" powalczą o złoto. Bohaterów meczu z Perłowa Przystań Stalą Gorzów było kilku!
  • Apator powalczy w finale z Beckhoff Spartą Wrocław. W decydującej rozgrywce zabraknie Motoru Lublin i Polcopper Agromix Unii Leszno. Te dwie drużyny przegrały swoje spotkania we wtorkowe popołudnie.
  • O złoto powalczą zatem drużyny, których kibice już zdążyli poznać smak rywalizacji w rozgrywce o medale. Apator i Sparta mają już za sobą jeden pojedynek w półfinale PGE Ekstraligi. Fanów czeka dodatkowa porcja emocji!

Żużel. Toruński Apator w finale U24 Ekstraligi

AVO KS Toruń był faworytem wtorkowego meczu z Perłowa Przystań Stalą Gorzów i przewidywania ekspertów się potwierdziły. Podopieczni Tomasza Zielińskiego wygrali aż 64:26, a czterech zawodników wywalczyło dwucyfrówki:

  • Nicolai Heiselberg - 14 (3,3,2,3,3)
  • Krzysztof Lewandowski - 11+3 (2,3,2*,2*,2*)
  • Antoni Kawczyński - 13+1 (2,2*,3,3,3)
  • Mikołaj Duchiński - 10+2 (3,1*,1,2*,3)

7+1 zapisał przy swoim nazwisku Bastian Pedersen, a bardzo solidne 9+2 Bartosz Derek. Ten ostatni jest najmłodszym z "Aniołów" i coraz śmielej poczyna sobie w starciu z bardziej doświadczonymi młodzieżowcami. W pokonanym polu zostawił m.in. Michaela Westa i Oskara Chatłasa. - Emocji było sporo, ale walczymy dalej - zapewniła nas Anna Derek, siostra utalentowanego żużlowca.

Honoru gorzowskiej Stali bronił w tym meczu właściwie tylko Adam Bubba Bednar. 11 z 26 punktów gości to dzieło Czecha. Żaden inny zawodnik z Gorzowa nie przywiózł trójki. Zwycięstwo toruńskiego Apatora dało tej ekipie finał U24 Ekstraligi!

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław. Zdjęcia kibiców i zawodników z półfinału PGE Ekstraligi na Motoarenie
94 zdjęcia

Motor Lublin i Unia Leszno odpadają

O złoto powalczą AVO KS Toruń i Beckoff Sparta Wrocław. Obie ekipy wygrały swoje mecze we wtorkowe popołudnie. "Spartanie" triumfowali w Lesznie i tym samym wyrzucili leszczynian z rywalizacji o złoto. Zabraknie w niej również drużyny Motoru Lublin. "Koziołki" miały wszystko we własnym sprzęcie, ale nie dały rady młodym "Lwom" z Częstochowy. Wyniki spodobały się ekipie z grodu Kopernika, która zyska dodatkową, ciekawą imprezę na Motoarenie.

Awans do finału AVO KS Toruń wpisuje się w świetny sezon klubu z grodu Kopernika. Przypomnijmy - złoto w IMP wywalczył Patryk Dudek, który jest gwiazdą pierwszej drużyny. "Duzers" ma też szanse na triumf w cyklu Tauron SEC 2025. Indywidualne sukcesy "Aniołów" to jedno, ale co dla kibiców najważniejsze - znakomicie wygląda PRES Grupa Deweloperska Toruń. Podopieczni Piotra Barona wygrali pierwszy półfinał ze Spartą 52:38 i są blisko finału PGE Ekstraligi.

Wyniki wtorkowego meczu w Toruniu:

AVO KS Toruń - 64

  • 9. Mikołaj Duchiński - 10+2 (3,1*,1,2*,3)
  • 10. Antoni Kawczyński - 13+1 (2*,2,3,3,3)
  • 11. Nicolai Heiselberg - 14 (3,3,2,3,3)
  • 12. Bastian Pedersen - 7+1 (1,1,1*,3,1)
  • 13. Bartosz Derek - 9+2 (1,2*,3,2*,1)
  • 14. Krzysztof Lewandowski - 11+3 (2,3,2*,2*,2*)

Perłowa Przystań Stal Gorzów - 26

  • 1. Dominik Baryłka - 1 (0,0,1,0,0)
  • 2. Mikołaj Krok - 4 (1,2,w,1,0)
  • 3. Michael West - 7 (2,0,2,1,2)
  • 4. Oskar Chatłas - 3 (0,1,0,1,1)
  • 5. Adam Bednar - 11 (3,3,3,d,2)
  • 6. Leon Szlegiel - 0 (w,0,0,0,0

Sędzia: Andrzej Kraskiewicz

PRES Grupa Deweloperska Toruń bliżej finału PGE Ekstraligi. Patryk Dudek mówi o swoim wystepie
