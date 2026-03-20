Bitwa o jedzenie w polskich sanatoriach. Kuracjusz opisał dantejskie sceny przy szwedzkim stole

Popularność turnusów sanatoryjnych w Polsce rośnie z każdym rokiem

Wyjazdy do krajowych uzdrowisk od dłuższego czasu przyciągają tłumy pacjentów, a w szczególności osoby starsze oraz wymagające profesjonalnej rehabilitacji. Taki wyjazd gwarantuje nie tylko podreperowanie kondycji fizycznej pod okiem fachowców, ale również upragniony relaks, zmianę codziennego środowiska i szansę na zawarcie świeżych znajomości.

Życie w tego typu placówkach toczy się według ściśle określonego harmonogramu, obejmującego poranną fizjoterapię, rekreacyjne przechadzki oraz oczywiście wizyty w jadalni. Posiłki zazwyczaj podawane są tam w formie szwedzkiego stołu, co miało w założeniu gwarantować pacjentom swobodę i ogromny komfort wyboru. Rzeczywistość pokazuje jednak zupełnie inne oblicze, a stołówkowa wolność regularnie generuje niepotrzebne konflikty pomiędzy uczestnikami wyjazdu.

Szwedzki stół w sanatorium wywołuje konflikty zamiast zapewniać komfort

Niedawno dziennikarze portalu Fakt nagłośnili wyjątkowo burzliwą sytuację w jednym z ośrodków uzdrowiskowych, opierając się na relacji zamieszczonej w mediach społecznościowych przez naocznego świadka. Starszy mężczyzna zdecydował się bez owijania w bawełnę zrelacjonować codzienne realia panujące podczas wydawania posiłków na stołówkach w sanatorium. Choć początkowo cała historia może przypominać jedynie ponury żart, wiele wskazuje na to, że w licznych polskich placówkach rehabilitacyjnych trwa bezpardonowa rywalizacja o każdy kawałek chleba w pobliżu ogólnodostępnych bufetów.

Bitwa o jedzenie podczas turnusów uzdrowiskowych okiem kuracjusza

Dziennik Fakt przytacza dokładne obserwacje rozgoryczonego pacjenta, który wziął pod lupę funkcjonowanie uzdrowiskowej gastronomii. Serwowanie porannych i wieczornych posiłków w postaci otwartego bufetu z definicji powinno dawać gościom pełną elastyczność w komponowaniu własnego menu. Niestety, według relacji oburzonego mężczyzny, taki system stanowi doskonałą okazję do notorycznych nadużyć.

Mężczyzna jednoznacznie ocenia, że ogromna część wczasowiczów traktuje stół szwedzki jak studnię bez dna. Seniorzy potrafią piętrzyć na swoich naczyniach wręcz absurdalne ilości prowiantu, zabierając po kilka kostek masła, gigantyczne porcje warzywnych sałatek oraz całe góry pieczywa i wędlin. Półmiski pustoszeją w mgnieniu oka, przez co osoby przychodzące nieco później zmuszone są zadowolić się nielicznymi resztkami.

Marnowanie żywności i rosnące koszty uderzają w finanse ośrodków

Największe oburzenie naocznego świadka budzi jednak nie sam moment łapczywego gromadzenia zapasów, ale to, co dzieje się z nimi po jedzeniu. Zdecydowana większość nałożonego w amoku prowiantu zostaje na stołach i ląduje ostatecznie w śmietnikach. Autor internetowego wpisu stwierdza, że takie zachowanie to jawny dowód na całkowity brak elementarnego szacunku zarówno do samej żywności, jak i do pozostałych współtowarzyszy turnusu.

Rozgoryczony mężczyzna akcentował dodatkowo bardzo ważny czynnik ekonomiczny całej tej sytuacji. Zauważa, że bezmyślne plądrowanie bufetów i wyrzucanie ton pożywienia może w dłuższej perspektywie poważnie zachwiać budżetem danego kompleksu uzdrowiskowego. W efekcie właściciele placówek będą zmuszeni do drastycznego obniżenia standardu świadczonych usług lub znacznego podniesienia opłat za kolejne turnusy.

Cała opowieść zyskała ogromny rozgłos w przestrzeni wirtualnej. Spora grupa internautów przyznała rację autorowi posta, ostro krytykując zachłanność oraz deficyt dobrych manier wśród bywalców ośrodków. Znaleźli się również obrońcy takich postaw, którzy próbowali usprawiedliwiać rzucanie się na darmowe jedzenie traumatycznymi doświadczeniami i nawykami nabytymi w czasach głębokiego PRL-u.