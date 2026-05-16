Znakomity żużel w Toruniu! Poszukaj się na zdjęciach kibiców z 1. Finału IMP

Żużel: Zdjęcia kibiców z 1. Finału IMP 2026 w Toruniu

Patryk Dudek jako obrońca tytułu, Bartosz Zmarzlik, Kacper Woryna, Maciej Janowski i inni - w sobotę czekało nas kolejne żużlowe święto w Toruniu. W kalendarzu IMP 2026 to właśnie Motoarena otwierała rywalizację najlepszych polskich rajderów. Frekwencja może nie była tak imponująca jak podczas ligowych zmagań, ale głód speedwaya wciąż był odczuwalny. Kibice obserwowali znakomitą walkę na torze. Na dystansie wyprzedzali m.in. Zmarzlik, Dudek, Szymon Woźniak i Przemysław Pawlicki. Kto tego dnia wybrał się na Motoarenę, nie mógł narzekać, a wręcz przeciwnie. Fani kibicowali swoim ulubieńcom, a po fazie zasadniczej głośno wspierali Patryka Budniaka, który walczy o powrót do zdrowia po strasznym wypadku w Gnieźnie! Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z trybun! Zdjęcia kibiców przygotował Piotr Lampkowski z "Super Expressu".

Kapitalny żużel na Motoarenie. Zmarzlik najlepszy!

Od pierwszej serii oglądaliśmy kapitalne zawody. W wyścigu nr 5 problemy po starcie miał Bartosz Zmarzlik, ale uporał się z Krzysztofem Buczkowskim i Wiktorem Przyjemskim. Do ostatnich centymetrów ścigał też Macieja Janowskiego, ale "Magic" się obronił. Na koniec drugiej serii świetne show zaserwowali nam Przemysław Pawlicki i Jakub Jamróg. W walce o dwa punkty lepszy był zawodnik rybnickiego ROW-u. Tuż po równaniu toru mieliśmy sytuację niecodzienną. Po starcie upadek zanotował Mateusz Cierniak. Zawodnika Orlen Oil Motoru Lublin podniosło do góry, wykonał zły manewr i zapoznał się z nawierzchnią. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało.

Po trzech seriach niepokonanymi zawodnikami byli Maciej Janowski i Patryk Dudek. Obaj znaleźli pogromców w serii nr 4. Faworyt gospodarzy przegrał ze Zmarzlikiem, a Janowski z Kacprem Woryną i Szymonem Woźniakiem. Wyścig nr 13 to były prawdziwe, żużlowe delicje! W ostatniej serii kapitan Sparty Wrocław i przedstawiciel PRES Toruń musieli uznać wyższość Piotra Pawlickiego i tym samym stracili bezpośredni awans do finału. Ten padł łupem "Pitera" oraz wspominanego wyżej Zmarzlika.

W wyścigu ostatniej szansy znaleźli się:

Maciej Janowski

Patryk Dudek

Dominik Kubera

Krzysztof Buczkowski (jedyny przedstawiciel Metalkas 2. Ekstraligi.

Niespodziewanie dla wielu, z dalszej rywalizacji odpadł Kacper Woryna, który w ostatniej serii zobaczył plecy trzech rywali, w tym Radosława Kowalskiego. Młodzieżowiec Cellfast Wilków Krosno zdobył tym samym jedyny punkt i pozbawił szans na zwycięstwo triumfatora 1. rundy SGP 2026. W wyścigu ostatniej szansy gra toczyła się o dwa miejsca w finale. Po starcie najlepszy był Janowski, ale "Buczek" znakomicie napędzał się po zewnętrznej. Zawodnik Abamczyk Polonii Bydgoszcz utarł nosa faworytom, a za jego plecami zameldował się "Magic". Ku rozczarowaniu kibiców z Torunia, Patryk Dudek minimalnie przegrał z asem wrocławskiej Sparty.

W finale od startu do mety prowadził Bartosz Zmarzlik. Za jego plecami Janowski robił wszystko, aby wyprzedzić Piotra Pawlickiego, ale na mecie lepszy był wychowanek Unii Leszno. W finałowej gonitwie zewnętrzna część toru "nie wydała" Buczkowskiemu, ale jego czwarte miejsce i tak jest sporym sukcesem. Zmarzlik tymczasem został pierwszym liderem cyklu IMP 2026 i zrobił ważny krok w kierunku "odzyskaniu" tytułu mistrzowskiego.

Firma One Sport może być zadowolona ze sportowej warstwy 1. Finału IMP. Oglądaliśmy kapitalne widowisko, pełne mijanek i żużlowych spięć. 2. Finał już 4 lipca w Bygoszczy, a finałowa część rywalizacji 15 sierpnia w Ostrowie Wielkopolskim.

Wyniki 1. Finału IMP w Toruniu

1. Bartosz Zmarzlik - 16 (3,2,2,3,3,3)

2. Piotr Pawlicki - 14 (1,3,3,2,3,2)

3. Maciej Janowski - 13 (3,3,3,1,2,1)

4. Krzysztof Buczkowski - 9 (3,0,2,2,2,0)

5. Patryk Dudek - 12 (3,3,3,2,1)

6. Dominik Kubera - 9 (2,0,1,3,3)

7. Wiktor Przyjemski - 9 (1,1,2,3,2)

8. Tobiasz Musielak - 9 (1,2,2,1,3)

9. Kacper Woryna - 8 (2,3,0,3,0)

10. Szymon Woźniak - 7 (0,1,3,2,1)

11. Jakub Jamróg - 6 (0,2,1,1,2)

12. Mateusz Cierniak - 6 (2,2,u,1,1)

13. Przemysław Pawlicki - 4 (2,1,1,0,0)

14. Jakub Miśkowiak - 2 (0,1,1,0,0)

15. Antoni Kawczyński - 1 (1,0,0,0,0)

16. Radosław Kowalski - 1 (0,0,0,0,1)

17. Mikołaj Duchiński - ns

18. Bartosz Derek - ns

Bieg po biegu: