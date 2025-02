Bomba ciepła, czy dwucyfrowy mróz? Pogodowe szaleństwo się nie kończy. Wskazali kluczowe daty

Na termometrach w wielu miejscach pojawią się wartości do 10°C i więcej. Mróz nocami stopniowo będzie coraz mniejszy. W poniedziałek pochmurno i w wielu miejscach słabe opady deszczu. Na północy nad ranem możliwy opad marznący powodujący śliskość nawierzchni. Temperatura minimalna od –6°C na południu i wschodzie, ok. 0°C w centrum, do 2°C nad morzem. Temperatura maksymalna od 4°C na południu i wschodzie do 12 stopni na Dolnym Śląsku - czytamy w analizie IMGW.