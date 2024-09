Brutalnie skatowali mężczyznę, bo nie dał im papierosa. Dramat w centrum miasta

Kujawsko-pomorskie: Uderzyła w łosia, a potem wjechała do stawu! Jej ciało wyciągnęli strażacy

Silny deszcz w Toruniu, ale w prognozach widać powody do optymizmu

Ok. godziny 4:40, mieszkaniec niewielkiego Janikowa zmierzał na pociąg. Nie przypuszczał, że wczesny poranek zmieni się w koszmar. W centrum miasta podeszło do niego dwóch mężczyzn i zażądało papierosa. To był dopiero początek.

Gdy poszkodowany odmówił, został popchnięty, dotkliwie pobity i napastnicy zabrali mu telefon. Gdy tylko oddalili się, zaatakowany mężczyzna powiadomił policję - relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka z KPP w Inowrocławiu.

Janikowo: Zatrzymani sprawcy rozboju. Grozi im 15 lat więzienia

Funkcjonariusze z Janikowa sprawdzili monitoring, w swoich działaniach wykorzystali psa tropiącego. - 22-letni napastnik został zatrzymany przez policjantów w miejscu zamieszkania, dwa lata starszy od niego kolega, wpadł w miejscu pracy. U młodszego z nich policjanci znaleźli telefon oraz kartę SIM. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. Zarzuty jakie usłyszeli to przestępstwo rozboju - informuje nas oficer prasowa inowrocławskiej komendy.

Mężczyznom grozi do 15 lat więzienia za rozbój na mieszkańcu Janikowa. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec nich trzy miesiące aresztu - przekazuje mł. asp. Emil Gawroński z inowrocławskiej komendy. Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].