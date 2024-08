Da Vinci rozpoczął pracę w toruńskim szpitalu. "Zagwarantuje leczenie na światowym poziomie"

19-letni kierowca uderzył w budynek Areny Toruń! Zdjęcia przerażają. Wiemy, co tam się stało

W komunikacie UMT czytamy, że Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu od 2016 r. wykonywał zabiegi z asystą robota Da Vinci Si. Dotychczas robot wykorzystywany był w Oddziale Urologii Ogólnej i Onkologicznej, podczas operacji pacjentów ze schorzeniami onkologicznymi w obrębie układu moczowego. Po 8 latach nadszedł czas wymiany na nowy model.

- Przez ostatnie 8 lat zostało przeprowadzonych ponad 500 procedur z zastosowaniem tego zaawansowanego sprzętu. Dziś Specjalistyczny Szpital Miejski pozyskał system robotyczny czwartej generacji – Da Vinci Xi. Dzięki temu będziemy w stanie rozszerzyć swoją działalność w zakresie leczenia chorób nowotworowych zarówno układu moczowego jak i pokarmowego. Zagwarantuje to pacjentom Torunia i rejonu toruńskiego dalsze leczenie na światowym poziomie - zapewnił dr. n. med. Witold Mikołajczak, kierownik Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu.

Robot Da Vinci kosztował niespełna 7 milionów złotych

1 lipca 2024 r. dokonano wyboru oferty firmy Synektik S.A. na dostawę robota Da Vinci Xi. Wartość oferty brutto wyniosła 6 987 384 zł. Szpital otrzymał na ten cel dotację Gminy Miasta Toruń w kwocie 7 000 000 zł. Oferta firmy Synektik S.A. obejmowała dostawę robota Da Vinci Xi, akcesoriów chirurgicznych niezbędnych do wykonania 30 zabiegów oraz szkolenie personelu medycznego z obsługi nowego robota.

Szpital posiada pełne zabezpieczenia kadrowe do obsługi i eksploatacji robota. W związku z zakwalifikowaniem placówki do II poziomu Krajowej Sieci Onkologicznej, zadanie należało do priorytetowych realizacji w roku 2024.