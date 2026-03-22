Dlaczego Armand Duplantis nie walczył o rekord świata? Legenda tłumaczy i zachwyca się Toruniem

Konrad Marzec
2026-03-22 5:10

Zgodnie z planem - Armand Duplantis zdobył złoty medal w skoku o tyczce mężczyzn podczas Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce Kujawy Pomorze 26 w Toruniu. Legenda ze Szwecji znalazła chwilę na rozmowę z "Super Expressem". Fenomenalny 26-latek opowiedział o konkursie i podkreślił, że Toruń ma wyjątkowe miejsce w jego sercu.

To był królewski dzień dla polskiego kibica! Złoto dla "Biało-Czerwonych" zdobył Jakub Szymański, srebro wywalczyła Natalia Bukowiecka, a brąz sztafeta mieszana 4x400 metrów. Zarówno poranna, jak i wieczorna sesja dostarczyły fanom wielu emocji. Walka Polaków o medale to jedno, ale po godzinie 18:00 do walki o medale stanął Armand Duplantis. Szwed jest światowym fenomenem. Od lat skacze w swojej lidze skoku o tyczce, poprawiając co jakiś czas własny rekord świata. W Toruniu wywalczył złoto, ale nie zaatakował wysokości 6,32. Wypowiedzi Szweda znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z 2. dnia mistrzostw.

Armand Duplantis o konkursie i Toruniu

Szwedzki gigant przyznał, że konkurs w Toruniu był bardzo wymagający. O pierwsze miejsce Duplantis rywalizował ze swoim przyjacielem, Emanuilem Karalisem z Grecji.

- Najważniejsze, że wracam do domu ze złotym medalem. To był trudny konkurs, oddałem wiele skoków, Karalis na mnie naciskał i dlatego nie podjąłem próby bicia rekordu świata. Atmosfera była znakomita. Dobrze było wrócić do tej hali. Toruń ma wyjątkowe miejsce w moim sercu. Bardzo mi się podobało. Ludzie mnie wspierali, pozdrawiali. Uwielbiam startować w Polsce - powiedział "Super Expressowi" Armand Duplantis.

Duplantis zdobył drugi medal HMŚ 2026 dla Szwecji. Wcześniej po brąz sięgnęła Axelina Johansson, która dobrze wypadła w pchnięciu kulą. Reprezentant "Trzech Koron" dodał, że ma jeszcze w planach zwiedzanie grodu Kopernika. W momencie rozmowy liczył na kolejne, pozytywne doznania w Toruniu. Kibice, którzy liczyli na pobicie rekordu świata musieli przełknąć gorzką pigułkę, ale na pewno będą kolejne okazje. 

