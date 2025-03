Dlaczego nie jeżdżą tramwaje? Poważne utrudnienia! Ktoś zerwał sieć trakcyjną i uciekł

Miał jechać do pracy, ale nigdy tam nie dotarł! Co się stało z 52-letnim Tomaszem?

Kierowca ciężarówki uszkodził sieć trakcyjną i uciekł

Kierowca ciężarówki uciekł z miejsca zdarzenia. Na ten moment jest poszukiwany przez policję. Rzeczniczka MZK w Toruniu Sylwia Derengowska wskazuje, że nie wiadomo, kiedy trakcja zostanie naprawiona. Za tramwaje nr 3 i 6 od Alei Solidarności - do odwołania - kursują autobusy. - Jest to zerwanych ok. 400 metrów sieci trakcyjnej na torze pojedynczym, czyli dwie strony daje nam to już ponad 800 metrów - powiedziała nam Derengowska.

Na odcinku od ulicy Strobanda do pętli zniszczone zostały również:

wysięgniki,

izolatory,

przewód jezdny

urządzenia sygnalizacyjne

- Prosimy śledzić komunikaty na stronie internetowej, Facebooku i tablicach informacji pasażerskiej - apeluje rzeczniczka Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.

Toruń: Komunikacja zastępcza do odwołania

W piątek (14 marca 2025 r.) pojawił się kolejny komunikat MZK ze zdjęciami (zamieszczamy je w galerii), pokazującymi prace naprawcze. Jak już wspominaliśmy wyżej, mieszkańcy grodu Kopernika mogą korzystać z komunikacji zastępczej.

Natychmiast po tym zdarzeniu, od alei Solidarności zostały uruchomione autobusy zastępcze. Zatrzymują się one na przystankach autobusowych, zlokalizowanych w pobliżu przystanków tramwajowych - przekazuje nam Sylwia Derengowska.

Rzeczniczka MZK dodaje, że zdarzenia o takiej skali dotychczas nie było. W czwartek (13 marca 2025 r.), ok. godziny 12:30 kierowca ciężarówki z wysięgnikiem zerwał sieć trakcyjną. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie.

