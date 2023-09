Groza o poranku

Dwa wypadki w ciągu pół godziny! Fatalny dzień na DK nr 10

To nie był spokojny poranek na drogach pod Toruniem. Na drodze krajowej nr 10, w ciągu niespełna pół godziny doszło do dwóch wypadków. Dwie osoby trafiły do szpitala. Przyczyna niepokojących zdarzeń była taka sama. Zobaczcie zdjęcia na portalu se.pl.