Festiwal Wisły to impreza, którą pokochali nie tylko mieszkańcy Torunia. Co roku przyciąga tłumy. Nie inaczej ma być w 2023 roku. Organizatorzy są przekonani, że poprawią humory uczestnikom. - W tym roku Festiwal Wisły będzie miał wyjątkowy charakter, ponieważ pojawia się nowe miasto, mowa tutaj o Bydgoszczy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Zagramy też we Włocławku i Toruniu - powiedział dziennikarce Radia ESKA Toruń organizator imprezy Marcin Karasiński. We Włocławku festiwal będzie obecny 12 i 13 sierpnia, 14 zabawa przeniesie się do Torunia. 15 sierpnia ponownie spotykamy sie w grodzie Kopernika, a 18 i 19 wielki finał w Bydgoszczy.

W programie niezmiennie przepłynięcie wpław Wisły, jarmark nadwiślańskich smaków, parada łodzi i darmowe rejsy dla publiczności. - Tradycje flisackie zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to dla nas wielka radość i olbrzymi powód do dumy. Mamy się czym chwalić. Miasta nadwiślańskie wyrosły dzięki flisowi, czyli spławowi towarów rzeką Wisłą. Takim potężnym ośrodkiem handlowym, generującym dochody z flisu był Toruń, ale również Włocławek i Bydgoszcz. Śmiało można powiedzieć, że wyrosły dzięki handlowi wiślanemu. Mówimy o tym od początku festiwalu, a teraz docenił to świat - mówił o motywie przewodnim Marcin Karasiński.

Organizatorzy chcą przypomnieć tamtejsze tradycje flisackie, ale i żydowskie na Fordonie. Dodatkowo bydgoszczanie będą mieli okazję pokonać Wisłę wpław. Szczegółowy program i rozpiskę godzinową znajdziecie w tym miejscu. Wszystkim uczestnikom życzymy wspaniałej zabawy!

