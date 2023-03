"Filip" wchodzi do kin. Tysiące Polaków zobaczą Toruń ze swastykami na starówce

Taksówkarz z Torunia przyjechał do Kowalewa Pomorskiego. Na miejscu polała się krew! Szokujący finał kursu

To był n​iezły szok, kiedy na budynkach toruńskich kamienic pojawiły się wielkie czerwone flagi ze swastyką. Filmowcy pojawili się na Mostowej, między ulicami Szeroką a Ciasną, na Łaziennej oraz na skrzyżowaniu ulic Piekary/Panny Marii. Przy katedrze świętych Janów powstawał tymczasowy skwer, a okolice MDKu, ale i sam budynek udawać będą dworzec kolejowy. Czujne oko pozna również fragmenty Centrum Kultury Dwór Artusa, z którego kadry pojawiły się także w teledysku do utworu Vito Bambino pt. "Podpalmy to".

"Filip" wchodzi do kin. Polacy będą podziwiać Toruń w niecodziennej odsłonie

3 marca 2023 roku "Filip" wchodzi do polskich kin. Światowa premiera miała miejsce 15 września 2022 roku. Przypomnijmy, że to nie jedyna produkcja, która powstawała w ostatnim czasie w Toruniu. W czerwcu ubiegłego roku kręcono tu film Jana Holubka "Doppelgänger. Sobowtór", w którym w roli głównej zobaczymy torunianina Jakuba Gierszała. Na portalu se.pl przypominamy zdjęcia z planu "Filipa", a pod tekstem zamieszczamy również teledysk do hitowej piosenki Vito Bambino.

