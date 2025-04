Gdzie jest burza? IMGW podnosi alarm i wylicza województwa

To już pewne! Burze i deszcze popsują Wielkanoc. To nie wszystko

Spis treści

Gdzie jest burza? IMGW ostrzega 10 województw [18.04.2025]

Burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h prognozowane są w dziesięciu województwach. W piątek (18 kwietnia) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał w ostrzeżenia I stopnia (żółty alert meteo) przed burzami. Alerty pierwszego stopnia będą obowiązywały w województwach:

podkarpackim,

małopolskim,

śląskim,

świętokrzyskim,

łódzkim.

Alerty obejmą również część województw:

mazowieckiego,

lubelskiego,

warmińsko-mazurskiego,

kujawsko-pomorskiego,

wielkopolskiego.

Burza w Polsce. Co mówią prognozy IMGW?

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy będzie grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk atmosferycznych szacuje się na 80 proc. Ostrzeżenia będą obowiązywały od piątku (18 kwietnia) godz. 14 lub 16 w zależności od terenu. Mieszkańcy zagrożonych terenów mogą się zmagać z burzami do sobotniej nocy (19 kwietnia).

Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia. Co to oznacza?

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne i zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️BURZE 1🟡Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.Ważne: od: 2025-04-18 14:00 do: 2025-04-19 01:00➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/JXXFCiz7Et— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 18, 2025

Pogoda w piątek 18.04.2025. Temperatura. Nawet 29 stopni na południowym wschodzie

Piątek (18 kwietnia) na północnym wschodzie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Więcej ciemnych chmur na pozostałym obszarze kraju. Spadnie przelotny deszcz, zaś po południu, wieczorem i w nocy będą burze, głównie na południu i w centrum, a prognozowana suma opadów w czasie ich trwania do 25 mm. Lokalnie może spaść grad. Przed nami ciepły dzień, z temperaturą od 18°C do 21°C w zachodniej Polsce i w rejonach podgórskich. W centrum około 25°C, a najcieplej na południowym wschodzie, gdzie termometry wskażą od 27°C do 29°C. Najchłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej, około 15°C.

Sonda Czy boisz się burzy? Tak, boję się nawałnic Nie boję się burz