Niepokój w Toruniu. Szedł w masce, a w rękach trzymał to! "Zamarłam" [AKTUALIZACJA]

Niepokojące zgłoszenie otrzymaliśmy na skrzynkę "Super Express Toruń" na Facebooku. Kobieta pokazała zdjęcia człowieka w masce, który w rękach trzyma przedmioty, przypominające pistolety

- Prawdopodobnie to głupi żart, ale bardzo, bardzo, bardzo słaby - podkreśliła czytelniczka w rozmowie z naszym dziennikarzem!

O sprawę pytamy policjantów z KMP w Toruniu. Z naszych informacji wynikało bowiem, że sprawa została zgłoszona organom ścigania.

Człowiek w masce i z tym w ręku! Niepokojący widok przy CH Toruń Plaza

Zgłoszenie od czytelniczki otrzymaliśmy kilka minut po godzinie 11:00. - Zamarłam widząc tego człowieka. Akurat wsiadałam do tramwaju - mówi nam torunianka. Rzeczywiście, na zdjęciach widać młodą osobę, która na twarzy ma białą maskę. Sprawa wygląda co najmniej niepokojąco, dlatego niezwłocznie zapytaliśmy o nią przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

- Odnotowaliśmy zgłoszenie dotyczące nastolatka, który miał po godzinie 10:00 iść ulicą Broniewskiego w masce i z przedmiotem przypominającym broń. Policjanci opatrowali wskazany rejon, nastolatek jednak oddalił się przed ich przybyciem. Wszystko wskazuje na to, że był to niefortunny żart - mówi nam aspirant Dominka Bocian, oficer prasowa toruńskiej policji.

Nasza redakcja apeluje do czytelników, aby powstrzymać się od tego typu "żartów". Zwłaszcza, gdy na tapecie jest sprawa strzelania do motocyklistów, tego typu obrazki wywołują ogromny niepokój.

Galeria ze zdjęciami: Młody człowiek w masce i z tym w ręku! Niepokojące sceny koło CH Toruń Plaza

Bardzo dziękujemy za kontakt naszej czytelniczce! Przypominamy, że nasza redakcja pozostaje do dyspozycji torunian i nie tylko.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].