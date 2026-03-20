Wokalista legendarnego zespołu wystąpi w Toruniu. Darmowy koncert

Były wokalista Genesis Ray Wilson zagra w Toruniu. Koncert za darmo

Od 20 marca Toruń jest światową stolicą lekkiej atletyki. Sportowe święto rusza o 10:05. Rywalizacją lekkoatletów będziemy się emocjonować do 22 marca. Przed piątkową sesją wieczorną zaplanowano oficjalne otwarcie z udziałem Steve'a Nasha. To jednak nie wszystko! - Uroczystości inauguracyjne wzbogaci wyjątkowy koncert „Sprintem do gwiazd”, który odbędzie się 20 marca o godz. 16 na Rynku Staromiejskim w Toruń. Na scenie pojawią się artyści o międzynarodowej i ogólnopolskiej renomie - Ray Wilson, Oskar Cyms oraz Gromee - czytamy na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Ray Wilson w latach 1996-1998 był wokalistą zespołu Genesis. Już w XXI wieku odbył tournée z Dolores O’Riordan z zespołu Cranberries. Szkot znalazł miłość w Poznaniu i na stałe zamieszkał w naszym kraju. Ceniony muzyk jest założycielem i fundatorem działającej w Poznaniu Fundacji Raya Wilsona.

Nie tylko koncert w samym sercu Torunia

- Wydarzenie będzie nie tylko muzycznym widowiskiem, ale także okazją do spotkania z legendami polskiej lekkoatletyki. Na scenie pojawią się m.in. Anna Rogowska, Jacek Wszoła, Paweł Wojciechowski, a także rekordziści sprintów Marian Woronin i Marcin Urbaś. Spotkania i rozmowy z mistrzami poprowadzi Agata Konarska. Wstęp na koncert jest bezpłatny - dodają organizatorzy.

To nadal nie wszystko! Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego informuje, że ulicami toruńskiej starówki przejdzie barwny korowód, który wyruszy z Rynku Nowomiejskiego i dotrze na Rynek Staromiejski. Przemarsz stanie się wyjątkowym połączeniem lokalnej tradycji z międzynarodowym duchem sportu. - Wydarzenie będzie rzecz jasna częścią Halowych Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Kujawy Pomorze 2026 i jednocześnie prezentacją dziedzictwa kulturowego Kujaw i Pomorza - zapewniają władze regionu.

Wśród uczestników nie zabraknie postaci historycznych - pojawi się Mikołaj Kopernik wraz z grupą mieszczan stylizowanych na dawnych mieszkańców miasta. Pochód rozpocznie się o godzinie 15:30. Poprzedzi go występ pięcioosobowej grupy bębniarzy, którzy przemieszczą się między Strefą Kibica na Nowym Rynku a Starym Rynkiem. Korowód poprowadzi orkiestra dęta, a tuż za nią pojawią się zespoły folklorystyczne i kapele ludowe w tradycyjnych strojach regionalnych. Nie zabraknie również powitania chlebem i solą.

